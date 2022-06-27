M+博物館七一長周末延長開放至晚上八時　泥人打卡位即將告別

位於西九文化區的M+，今（27日）宣布，七一回歸的長周末將延長開放時間，包括七一（星期五）開放至晚上十時，緊接的周六及周日（7月2日及3日）則延至晚上八時。

館內的「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」大型作品展覽，匯聚逾八萬泥人而成的浩瀚人海，展期將於下月3日結束，市民要把握最後機會入場參觀。



M+博物館將延長七一回歸的長周末開放時間。（資料圖片）

西九文化區發言人表示，為慶祝香港特別行政區成立二十五周年，並迎接一連三天長假期，M+將延長7月2日和3日（星期六和日）的開放時間至晚上八時，連同7月1日（星期五）博物館開放至晚上十時，本周四（30日）則如常向公眾開放。

發言人又指，訪客可以把握最後機會參觀展期快將結束的「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」大型作品展覽。訪客可在指定預約平台預約參觀M+展廳。

由英國知名雕塑家Antony Gormley邀約廣東象山村村民創作，用泥土捏成的浩瀚人海將在M+重現。（李澤彤攝）

「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」是M+六個開幕展覽之一，開幕以來一直甚受訪客歡迎，展期將於2022年7月3日結束。2003年，英國藝術家安東尼．葛姆雷邀請象山村（現廣州市花東鎮）約300位老少居民，花了五天時間製作了約20萬個泥人。當時藝術家只提出三個簡單要求：一、泥人要如手掌大小；二、泥人可站立；三、泥人要有兩隻眼睛。其他部分均可以讓創作者自由發揮。《亞洲土地》是安東尼．葛姆雷的《土地》系列迄今為止規模最大、最具雄心的作品，反映了中國的地廣人多。

M+開幕各大展區率先預覽：

