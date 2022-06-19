政壇諸事町｜孫東承諾多學習廣東話　文化局長楊潤雄未去過M+

候任特首李家超今日（19日）率領新班子亮相，一眾司局長分批與傳媒見面、接受提問，在「五光十色」的新管治團隊中，最突出的相信是用普通話發言的候任創新科技及工業局局長孫東。有記者問到他會否學好廣東話，孫東稱以廣東話溝通「絕對無問題」，承諾會多講、多學習廣東話。



日後落區會多講廣東話

孫東開場發言時先用廣東話同大家招呼，祝大家父親節快樂，之後即轉回普通話聲道，感謝李家超提名及中央任命。他說自己1994年來港，後來又負笈海外，2000年回港在高等教育及科研第一線工作，至今超過22年，「無論是當年的港漂、海歸，還是今天的學者、立法會議員，我個人人生已經與香港命運緊密結合在一起」，形容有幸出任重要崗位是畢生榮幸。

去年立法會選舉，孫東循選委界成功入局，他在議會一直堅持講普通話。被問到會否學好廣東話，孫東以廣東話回應稱：「你可以同我講廣東話，我識聽，今後我會講多啲，（開始轉回普通話）特別是我落區，宣傳特區政府政策，我跟同事溝通會多講，同時會盡量多學習，但是用廣東話溝通絕對無問題。」

楊潤雄：畀其他人先去Ｍ+

現任教育局長楊潤雄，在下屆政府調任新設的文化體育及旅遊局。被問到有否去過西九的Ｍ+博物館，楊潤雄稱暫時未有機會，「我見社會都好多人去，預咗畀佢哋去先」，但上任後會盡快到Ｍ+參觀，強調西九是香港文化重要建設。至於有否留意本地足球，楊潤雄稱「當然有留意」港足打入亞洲杯決賽周，令港人很鼓舞，上任後會詳細與同事討論如何發展本地足球，以至推動體育界發展。