M+聯乘Art Basel委約作品　流動影像《光之凝》周五起M+幕牆展出

M+視覺文化博物館的建築特色之一，是它的LED外牆可播放影片作品，讓遠至對岸市民都可以遠晀展品影像。隨著今屆Art Basel於今個月27日揭幕，M+宣布與巴塞爾藝術展（Art Basel）共同委約香港藝術家鮑藹倫創作流動影像作品《光之凝》。作品將於本周五起至2022年6月19日（星期日），每晚7點至9點在M+幕牆上展出。



在M+幕牆上展出的《光之凝》，2022年圖片由鮑藹倫及M+提供攝影：鄭樂天M+，香港

《光之凝》是鮑藹倫將流動影像結合真人表演和科幻片段，特意為M+幕牆創作的錄像裝置作品。此錄像作品以手語表達《般若波羅蜜多心經》這個為人熟悉的大乘佛教經典，以富有宗教儀式意味的作品，引人沉思「色即是空，空即是色」的奧義，並在令人驚嘆的電腦動畫中呈現火、水、光等自然元素。作品將《心經》充滿靈性的手舞結合引人入勝的特效，以創新手法巧妙地運用M+幕牆的特性。

鮑藹倫將M+幕牆和建築比作西九海岸的燈塔，以此呼應其經典作品《大動作》（1993–1995），像「屹立在西九岸邊的守護者，以光引領所有旅客和歸家的人」，他期望《光之凝》可向這座城市傳遞療癒的訊息，為香港觀眾帶來指引和希望。

藝術家簡介︱鮑藹倫（生於1961年）是香港土生土長的藝術家，其作品自1980年代起於本地及國際多個藝術展中展出。鮑藹倫擅長探索視覺藝術語言和新科技的融合，她的創作旨在加強我們對自身實體存在的意識，啟發我們思考存在當下此地的意義，並更進一步思考我們每個人身處的空間。鮑藹倫的作品曾在多個國際重要電影節和藝術展中展出，包括香港國際電影節（1990、1993、1997及2000）、第八屆國際女性影展（西班牙，1992）等等。2001年，她創作的《循環影院》於第四十九屆威尼斯雙年展香港館首次展出，而這次創作的錄像裝置與鮑藹倫的其他作品獲 M+納入館藏，並在 2021 年 M+的開幕展中展出。

