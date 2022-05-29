陳智思：M+博物館吸引大量市民　冀香港發展藝術產業鏈推廣軟實力

西九文化區M+博物館今年4月中重開，在今年開放的兩個月，已錄得52萬人次入場，身兼西九文化區M+董事局主席的行政會議召集人陳智思表示，本港有了M+博物館、大館等硬件配套，新一屆政府增設文化體育及旅遊局，是推廣香港軟實力的契機，亦要着手培養本土的文化人才。



陳智思在電台節目表示，香港過往只主打幾個行業，不重視娛樂文化，但要在國際間重建聲譽，不能單靠賺錢或國際金融中心之名，生活指數、環境安全、文化水平都是吸引人才到港或回流的重要因素。他舉例指，遊客到倫敦和紐約等國際大都會時，不只到當地購物，而是會遊覽和欣賞文化藝術設施。

陳智思大學時期於波莫納學院修讀藝術系，他指要打造香港成文化之都，除了硬件設施外，亦要培養參與藝術的人士和觀眾群，以發展整個產業鏈。他說，M+博物館開幕後吸引大批市民到訪，反映很多市民希望認識和參與文化事宜。他指市民認識文化第一步，就是要尊重，當代藝術大多帶有批判現實、反映時代的議題，有政治題目，亦可能有時事議題，甚至有觀感問題，要提高文化素養就培養大家尊重不同觀點。他補充，香港作為中西文化交匯點，並不只是推銷中國文化，亦要尊重西方文化。

同時身兼故宮文化博物館主席的陳智思，期望故宮博物館能在香港回歸25年當天開幕，他指博物館會展出超過900件國家一級藏品，但同時亦有十數件來自歐洲的宮廷式展品。他亦預告，在幾個月後會再有其他歐洲國家的珍藏會在博物館內展出。