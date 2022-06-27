食環署警方巡萬間酒吧食肆　票控356人違防疫罰178萬、36酒吧停業

本港新冠肺炎疫情持續反彈，今日（27日）新增1,873宗個案。食環署與警方6月10日至今日凌晨在全港多區巡查了10,485間酒吧及其他餐飲處所，向356名涉違反防疫規定的員工和顧客發出定額罰款通知書，罰款金額達到178萬元，有36間酒吧或酒館被罰停業7日或14日。



▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



+ 3

96餐飲處所及酒吧負責人被檢控

食環署與警方過去17日，到9,163間其他餐飲處所及1,322間酒吧或酒館巡查。其中38間其他餐飲處所及58間酒吧或酒館負責人涉嫌違反指示，執法部門已向他們展開檢控程序。

21間酒吧或酒館及38間其他餐飲處所因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止堂食，其他時間堂食每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而36間酒吧或酒館因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所7天或14天。

（政府新聞處截圖）

7名酒吧顧客快速抗原測試不符要求被票控

此外，執法部門於酒吧或酒館向278人發出的定額罰款通知書，包括涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定的35名員工及七名顧客。執法部門亦於其他餐飲處所向78人發出的定額罰款通知書，包括涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定的15名員工。

（政府新聞處截圖）

食環署表示，餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。