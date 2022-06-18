警方食環署一周巡查4507間酒吧食肆　檢控54名負責人111人被罰款

本港新冠肺炎疫情近日有反彈跡象，昨日（17日）新增1,145宗個案，連續三日破千。鑑於接連有食肆和酒吧爆疫，出現多條傳播鏈，警方及食環署近日加強巡查相關處所，檢查顧客有否遵守包括疫苗接種、群組聚集及戴口罩等規定。

發言人表示，執法人員過去一星期（10至16日）共巡查了4,507間酒吧、酒館及其他餐飲處所，向54名處所負責人展開檢控程序，並向111名顧客或員工發出的定額罰款通知書。



警方和食環署過去一星期巡查了686間酒吧或酒館，向35名處所負責人展開檢控程序，並向100名顧客或員工發出的定額罰款通知書。執法人員又巡查了3,821間餐飲處所，向19名處所負責人展開檢控程序，及向11名顧客或員工發出的定額罰款通知書。

另外，警方和食環署要求多個違規處所於執法人員發現違規情況後的翌日起，實施減低傳播風險的相應措施或關閉處所。17間酒吧或酒館和其他餐飲處所被罰沒有晚市堂食及只限二人一桌三天、7間沒有晚市堂食及只限二人一桌七天、12間沒有晚市堂食及只限二人一桌14天、4間關閉處所七天和14間關閉處所14天。

▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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快速測試規定生效至今 尚未發現違規個案

為加強防疫，當局前日（16日）凌晨五時起，要求顧客進入酒吧／酒館、夜店／夜總會或餐飲處所內酒吧／酒館範圍前，須出示顯示在進入前24小時內取得陰性結果的快速抗原測試測試棒照片。發言人表示，食環署及警方尚未發現違規個案。

發言人補充，違反出示快速抗原測試的陰性結果的顧客可被發出定額罰款通知書，而違反就顧客快速抗原測試的陰性結果進行盡職檢查的處所負責人除須負上刑責外，亦須於執法人員發現違規行為後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，即關閉該處所14天。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼

