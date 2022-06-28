香港故宮｜已售10萬飛　7.2正式開放予公眾　一文睇清入場安排

香港故宮文化博物館早前於22日開幕，7月2日將正式對外開放。博物館今日（28日）安排導賞團，讓傳媒親身體驗開放後的入場安排。屆時市民在地下底層兌換門票後，須在室外排隊等待安檢，才可進館。博物館亦規定不准攜帶長傘，市民須入場前擺放或轉用縮骨傘。截至本周日（26日），經多間平台售出或預訂的門票已有七成，即近10萬張。



臨近七一回歸，或有市民穿著印有政治標語的服裝。館長吳志華表示，雖然並無明文規定進館市民的服裝，但強調若行為損害他人及展品的安全，將尋求警方協助，又指本港已有法律規定是否觸犯法例。



香港故宮文化博物館將於7月2日將正式對外開放。圖為博物館廣場。（梁雕威攝）

展品正拆箱入櫃 已售10萬張門票

故宮文化博物館館長吳志華今早透露，目前已處於開館前的最後準備工作，正與運輸署、西九文化區、地鐵等機構，調節交通及入場安排；至於百多件展品已於6月24日晚上，安全運至香港，員工已通宵達旦拆箱入櫃。他亦指，門票銷情比預期理想，首日標準門票已賣出七成，特別展覽門票更賣出九成。

故宮文化博物館亦表示，首月可供預訂的門票有14萬張。截至6月26日晚上6時，經多間平台售出或預訂的各類型門票已有七成，即近10萬張。當中，約6萬張為標準門票，其餘約4萬張為特別展覽門票。

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七月份所有周三免費參觀時段已爆滿

博物館又指，七月份所有周三免費參觀時段，均已預約額滿，涉及約1.1萬張免費門票。網上購票系統由7月12日開始，逢周二上午開放往後4周的門票名額，即7月12日起，可於網上購買8月1日至8月8日的門票。

而根據資料顯示，標準門票只可參觀展廳1至7，成人及特惠門票分別收50元及25元。至於特別展覽門票，可參觀展廳1至9，收費為120元及60元。該門票限進入特別展廳各1次，廳外有職員檢查門票。此外，雖然開幕首年標準門票逢周三免費，但市民仍須於網上預約後才可進場。

雖然排隊的區域亦有蓋遮蔭，惟頂部高達數米，熾熱的陽光依然可直射至身上，相信亦難以遮風擋雨。（梁鵬威攝）

入場前須露天排隊等安檢

據介紹，屆時地下底層（LG/F）將設有櫃檯，於中旅社及飛豬（Fliggy）預訂的市民，須出示電子門票，由現場職員協助下兌換實體門票；至於客路（Klook）只須出示電子門票便可進場。其後，市民須經扶手電梯前往地下層（G/F），於博物館廣場排隊等待保安檢查，包括照X光及檢查隨身物品，並掃瞄安心出行及出示疫苗通行證後，便可正式參觀。

不過，記者由地下底層前往地下層，雖然沿途「有瓦遮頭」，但由於身處室外，在攝氏逾30度的高溫下已快速流汗。至於博物館廣場可謂「大蒸籠」，雖然排隊的區域亦有蓋遮蔭，惟頂部高達數米，熾熱的陽光依然可直射至身上，相信亦難以遮風擋雨。

寄存行李方面，地下票務處有24個大寄存櫃，每小時收費10元；地下詢問處及底層故宮學堂，分別有216及48個小寄存櫃，每小時收費5元。即整個博物館提供共288個寄存櫃，全部均接受八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK付款。

長傘不准帶入館內 拍照須關閃光燈

市民須注意，門票不可轉讓、轉售及塗改，亦不能攜帶大於長55厘米、闊35厘米、高20厘米的大型物品進場，包括手袋、背包、行李、有輪的設備、任何長傘及摺椅等。除了導盲犬、助聽犬及服務犬，任何寵物亦不可進入。此外，拍照時亦須關掉閃光燈，避免影響文物保存。

地下底層（LG/F）設有文創產品期間限定專櫃，所售的紀念品為現代摩登風格，包括袋、筆記本及水樽等。吳指，目前正與營運商接洽，首階段以香港故宮的品牌設計商品，下階段會開拓中國傳統文化特色的產品，包括與本地設計以故宮藏品，合作設計產品。至於餐飲方面有3間餐廳，包括Cupping Room、金玡居、CREPES & BAKES，後者已率先開幕。

館內展櫃為擺放「蒙娜麗莎」級數

館長吳志華解釋，歐美等地的博物館亦設有安檢，由於館內逾900件展品為國家級文物，為保障文物安全，與北京故宮博物館共同安排，由專業的保安團隊負責，避免危險物品帶進館內，但他稱沒有該危險物品的清單。他更透露，館內展櫃為擺放「蒙娜麗莎」的級數。

問到為何不准攜帶長傘，副館長袁貺霖陘指，長傘容易觸碰展品，因此於館內設有傘架，建議市民攜帶縮骨傘，以節省擺放長傘所花費的時間。

無明文規定限制衣著

至於被問到市民能否穿上印有「8964」等標語的衣服進館，吳沒有正面回應，僅強調市民的衣著須尊重場地，相信市民希望愉快地參觀，故無明文規定不准穿短褲或拖鞋。他指，若市民的行為損害他人及展品的安全，將尋求警方協助。「至於會唔會衣著有政治標語，香港我諗係有相關法律，規定呢啲觸犯法例（行為）。」

設免費穿梭巴士 每15分鐘一班

西九文化區設有免費穿梭巴士，服務時間為早上10時晚上7時，約15分鐘1班，滿載28人即開。路線為循環線，由M+博物館出發，途經故宮博物館及西九文化區西面出入口，再返回M+博物館。

此外，除了前往九龍站及西隧收費廣場的巴士外，現時已有兩輛巴士可直達博物館門外，分別為由尚德至九龍站的九巴296D、由尖沙咀往赤柱村的城巴973，後者將於7月2日調整新路線。

香港故宮文化博物館交通詳情︰按此

西九文化區設有免費穿梭巴士，途經M+博物館、故宮博物館及西九文化區西面出入口。（梁鵬威攝）

西九文化區共提供500個泊車位

泊車方面，故宮博物館七月起將開放逾30個泊車位、3個旅遊巴上落客區、2個私家車及3個的士上落客區。若連同藝術公園E區及F區約350個泊車位、項目辦公室A區約120個車位、及西區出入口約6個旅遊巴停車場車位，西九文化區共提供約500個泊車位。

至於博物館的開放時間方面，逢周一、三、四及日為早上10時至傍晚6時；逢周五、六及公眾假期為早上10時至晚上8時；僅大年初一、二及逢周二休息（公眾假期除外）。

踏入夏季天氣將陰晴不定，博物館規定黃雨、紅雨、1號及3號風球將如常開放，所有戶外展覽將暫停，取消警告3小時後才重開，若距離閉館不足4時則不重開。至於黑雨及8號風球或以上，則暫停開放；若開放期間懸掛，則維持開放，只提供有限度服務，所有戶外展覽活動暫停。

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