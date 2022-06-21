香港故宮開幕｜肩負使命弘揚中華文化　吳志華指文化並無政治標籤

香港故宮文化博物館將於明天（22日）開幕，香港故宮館長吳志華今（21日）於一個慶祝活動表示，開放、包容及創新是香港價值，盼融合國家的同時，繼續走向國際化。他又提到，文化並無政治標籤，香港故宮將肩負文化使命，將中華文化發揚光大。



北京故宮博物院院長王旭東及敦煌研究院黨委書記趙聲良則表明，對香港成為中外文化交流中心充滿信心。



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香港天籟敦煌樂團與香港故宮文化博物館今日於戲曲中心合辦《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座，慶祝本港回歸25周年及香港故宮開幕，特首林鄭月娥、基本法委員會副主任譚惠珠、前律政司司長梁愛詩及立法會前主席范徐麗泰等均有出席。

王旭東形容香港是創新之都，對本港做好中外文化藝術交流中心的角色充滿信心。（梁鵬威攝）

北京故宮博物院院長王旭東︰冀香港故宮擠身一流博物館

專程訪港的北京故宮博物院院長王旭東指，香港定位國際化，是國家改革開放的前沿，包括於經濟、航運及創新等領域，可幫助中華文化發揚光大，但既不可自負，亦不能妄自菲薄。他形容香港是創新之都，對本港做好中外文化藝術中心的角色充滿信心。他於專題演講提到，香港故宮是中央政府送給香港的文化厚禮，相信明天開幕後，一定能吸引更多香港同胞走進故宮，感受中華五千年文明魅力，亦冀香港故宮未來擠身一流博物館之列。

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敦煌研究院黨委書記趙聲良則稱，敦煌文化得以輝煌千年，在於其擁堅實的中華文化作基礎，並有開放胸懷，包容不同文化、敢於創新的精神。他認為本港同樣身處中外文化交匯點，對本港充滿信心。

敦煌研究院黨委書記趙聲良則稱，敦煌文化得以輝煌千年，在於其擁堅實的中華文化作基礎，並有開放胸懷，包容不同文化、敢於創新的精神。（梁鵬威攝）

香港故宮館長︰將會加大力度將中國文化帶到世界

香港故宮館長吳志華表示，開放、包容及創新是香港價值，另融合國家的同時，繼續走向國際化亦是本港未來重點。他提到，國家與對外的交流困難，但文化並無政治標籤，冀可推動彼此理解，共同創造文化交流。他表示，香港故宮團隊來自世界各地，包括本港、內地、台灣及歐洲等專才，將會加大力度將中國文化帶到世界。

香港故宮館長吳志華表示，文化並無政治標籤，香港故宮將肩負文化使命，將中華文化發揚光大。（梁鵬威攝）

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他又提到，本港與故宮甚有淵源，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城後，大量隨身文物流失，部分更於本港轉售，中國前總理周恩來下令秘密回購，終在香港收藏家協助下成功回到宮中。他表示，香港有很好的文化底氣，冀可背靠祖國，肩負文化使命。