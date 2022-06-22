香港故宮開幕｜逾七萬張門票已成功預售　吳志華料開館後反應更佳

香港故宮文化博物館今天（22日）開幕，下月2日正式對外開放。故宮文化博物館館長吳志華今日早上表示，香港故宮能如期於五年內及不超支情況下落成，且經歷疫情影響，得來不易。

他指，現已售出逾七萬張門票，當中包括周三免費票，佔所有門票的五成，其中120元的特別展覽門票已售出83%。他相信開館後反應更佳，呼籲市民及早購票。



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吳志華稱 ，自己早在2015年已參與構思香港故宮項目，以至規劃、興建及策展環節，見證現址從五年前的空地，直至今天可在不超支情況下如期落成開幕。他形容，有關成果得來不易，因博物館興建期間受疫情影響，如其中一件由法國羅浮宮外借的展品，隨展人員因上機前未符檢疫要求，需要臨時換人。

他又稱，受內地疫情影響，大部份文物於本月11日始抵港，幸得政府支持，解決所有問題，文物現已上架及絲毫不損。他又提到，另有近百件展品因涉瀕危物種，包括象牙、牛角等，因本港法例管制嚴格，目前展品入境申請已獲審批，後天將會抵港，並可於下月2日正式向公眾開放前，準備就緒。

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特別展覽門票已售出83%

門票銷售方面，他指，現已售出逾七萬張門票，當中包括周三免費票， 佔所有門票五成。他續說，其中120元的特別展覽門票已售出83%，被問到反應是否不似預期，他指，一周已有一半門票成功預售，相信開館後反應更佳，呼籲市民及早購票，以免向隅，「好多書畫文物只展出一個月。」

他續說，與北京故宮及羅浮宮的借展費，按慣例不公開，但強調屬正常合作，整體安排亦較以往與康文署為佳。

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