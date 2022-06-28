酒家酒吧接連爆疫　餐飲處所工作小組稱個別處所通風不理想未達標

屯門卓爾廣場海港酒家涉群組爆疫，機電工程署指酒家通風系統未達標準，食環署則指酒家未獲准許下更改通風系統，已提出檢控。

餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨（27日）傍晚舉行網上會議，檢視包括涉事酒家及中上環酒吧在6月出現的感染群組個案，小組發現，某些個別個案或出現通風不理想情況，如鮮風量及每小時換氣量不足而未達法定或防疫要求。小組提醒各餐飲業務處所負責人應認真檢視其處所通風系統，以確保其有效運作，違反每小時換氣量指示者須承擔刑責外，亦會遭停晚市兩周。



食物及衞生局局長去年三月根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）向餐飲業務發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守的規定。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨傍晚舉行網上會議，聽取部門視察有關處所的報告，以及討論最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。

按現時掌握的資料，在三次會議檢視了的七間處所中，某些個別個案有可能出現通風不理想情況，如鮮風量及每小時換氣量不足而未達法定或防疫要求。

源柏樑提醒，各餐飲業務處所負責人應認真檢視其處所通風系統，以確保其有效運作，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋座位間的各個位置。（資料圖片）

工作小組主席源栢樑表示，截至昨日止，就第一代傳播而言，最近審視的六間在中上環的酒吧及一間在屯門的食肆的累計感染個案數目分別涉及368人及41人，呼籲市民切勿掉以輕心，並提醒各餐飲業務處所負責人應認真檢視其處所通風系統，以確保其有效運作，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋座位間的各個位置。他又提到，食環署及工作小組已作出多次勸喻及提醒，亦提供了技術指引。如有需要，餐飲處所負責人應尋求專業人士（包括註冊專門承建商（通風系統工程類別）（通風承建商））的協助。

工作小組重申，所有餐飲業界經營者必須確保在其處所開放營業期間持續妥善開啓、運作、維修及保養其與鮮風有關的通風系統。違反第599F章有關每小時換氣量的指示的處所負責人除須承擔刑責外，有關處所亦須採取減低傳播風險的相應措施，即於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午六時正至翌日上午四時五十九分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於二人，為期14天。