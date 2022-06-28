爆疫屯門海港酒家通風肥佬無停業　食環署今巡查「敦促」關門

本港疫情反彈，連續兩星期錄得破千宗確診個案。其中屯門卓爾廣場海港酒家群組，累計有42名食客中招。機電工程署指酒家通風系統未達標準，每小時空氣換氣量及鮮風量均不足夠，按衞生防護中心的講法，食肆出現爆發，若涉通風系統等環境因素，食環署會要求涉事食肆停業，並作相應改善，待機電署確認後，方可復業。



惟群組爆發至今，海港酒家昨日（27日）及今早（28日）仍有營業。食環署早前曾回覆《香港01》時，並未提及停業，僅稱處所須禁晚市堂食14天。海港酒家直至今日午市才暫定營業，據食環署最新的回覆指，署方人員今日再巡查海港酒家，並敦促該處所負責人參照衞生防護中心的建議自行停業，以進行清潔消毒及改善其通風情況；而該處所現已暫停營業。



食肆爆發若涉環境因素 食環會要求停業作改善

涉Omicron分支BA.2.12.1變種病毒株的屯門卓爾廣場海港酒家群組，目前累計42名食客中招。衞生防護中心、食環署及機電署均曾到場視察及調查，其中機電署的報告指出，酒家通風系統未達標準，每小時空氣換氣量及鮮風量均不足夠。據衞生防護中心昨日的說法，涉及爆發的食肆，若通風系統未達標，食環署會要求涉事食肆停業，並作相應改善，待機電署確認後，方可復業。

食環最初回覆指停晚市14天 海港酒家近日如常營業

惟食環署早前回覆《香港01》時，並未提及停業，僅稱處所須禁晚市堂食14天，至今日傍晚。而海港酒家昨日及今早仍有營業，至今日午市才匆匆關門。明報報道提到，海港酒家於中午12時，已拉下四分之一鐵閘，並貼出酒家暫停營業的告示；另有茶客表示在酒樓用膳「被職員趕走」。

歐家榮指，出現爆發的食肆，如涉通風系統等環境因素，食環署會要求食肆停業並作改善。（馬煒傑攝）

歐家榮：知悉海港酒家昨日有營業 相信食環署會跟進

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今午的疫情記者會上，反覆談及出現爆發的食肆，如涉通風系統等環境因素，食環署會要求食肆停業並作改善，待機電署確認情況已有改善後，食肆才能復業。

他在記者會上亦提到，知悉海港酒家昨日部份時間有營業，指衞生防護中心已要求酒家提交相關食客的疫苗通行證資料。他又提到，當局亦會確保當日在食肆出現的食客、及所有員工檢測陰性，才會恢復營業，相信食環署會跟進海港酒家的情況。

▼富泰護理安老院有確診員工曾到海港酒家用膳▼



食環署：今日再巡查 敦促參照衞生防護中心建議自行停業

在海港酒家今午匆匆關門後，食環署今日傍晚回覆《香港01》指，該署人員今日已再巡查海港酒家，並敦促該處所負責人參照衞生防護中心的建議自行停業，以進行清潔消毒及改善其通風情況；而該處所現已暫停營業。

食環署又指，已即時於有關處所附近一帶公眾地方加強清潔消毒，並會繼續留意海港酒家情況及採取適當跟進行動。