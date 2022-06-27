屯門海港酒家一晩41食客染疫　機電署調查揭換氣量低達準四分三

新冠疫情持續，屯門卓爾廣場海港酒家接連新增個案，今日（27日）再多五人確診與群組有關連。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，機電署視察後發現海港酒家的每小時空氣換氣量及鮮風量均低於標準，兩者均未及標準的一半，前者標準為每小時6次，但量度結果僅為1.37至2.12次，即最差的情況是較準低四分之三，相信或是爆疫原因。

近日確診數字上升，是否意味社交距離措施是否又要再調整？歐家榮表示，雖然個案增加，但入院的重症病人及死亡個案仍是穩定的水平，即使未來一段日子確診個案再升，都是預期之內。



每小時換氣量1.37至2.12次 遠低於6次要求

屯門卓爾廣場海港酒家群組今日再增五宗個案，累計41宗，歐家榮指全部均為食客，涉及24男17女，最早病發的患者於6月16日晚上光顧後，在6月17日發病，暫時未確定其感染源頭，但當晚可能有超級傳播者。他續指，由於已事隔一段時間，即使強制檢測都難以發現源頭。

歐家榮又透露，機電署已巡視及檢查海港酒家的通風系統，發現其每小時換氣量及鮮風量低於標準，料是爆疫原因。他續指，根據規例，食肆的每小時空氣換氣量，連同空氣清新機的效果，需要達每小時6次，但當日量度的結果只有1.37至2.12次，證明換氣量不足。

▼6月20日起強制檢測公告▼



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鮮風量又不達標 機電署評估及格前禁復業

鮮風量方面，歐表示一般需要每小時4次或以上，但當日只有約1.3次，證明空氣設備需要有改善，須經機電署評估及格後才可復業。他表示，其他同集團的食肆，暫未發現群組，現時香港食肆都須達到相關標準，相信執法機構及食環署會定期檢視及巡視。

今日本地個案達1,719宗，連同輸入個案的154宗，即達1,873宗。問到為何仍未收緊，反而延續現時的社交距離措施到7月13日，歐家榮表示，過去一段時間的新增個案數字徘徊於1,500至1,800宗，過去三周所見「一級級咁上緊」，至今已近2,000宗水平，預計未來一段日子都是相若水平，又或會再升。

不過他續指，社會進入復常生活，社交措施又已放寬，相關情況亦是預期之內。他表示，即使個案上升，但入院的重症及死亡個案仍然屬穩定水平，會密切注視疫情水平會否影響公院醫療服務造成負擔。