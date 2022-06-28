疫情．6.28｜屯門海港酒家疫情擴大 區內2屋邨、旺角翠園現8個案
本港今日（28日）增加1685宗個案，包括152宗輸入，多一宗死亡個案，學校呈報202宗。屯門海港酒家爆疫，再增一宗顧客個案，累計42名顧客染疫，疫情擴大至屯門山景邨、大興邨及位於旺角的食肆翠園(MOKO新世紀廣場) ，累計發現8宗個案，包括一名翠園侍應。
澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日（28日）增加57宗新增核酸陽性個案，累計感染個案達414宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。
昨日疫情總覽：
▼6月28日強制檢測公告▼
【23:32】第五波疫情反彈，食物及衞生局今晚（28日）發出強制檢測公告，有41個處所上榜，當中以沙田區最多，共有8幢上榜，包括水泉澳邨朗泉樓、濱景花園1座、雲疊花園4座等；其次則是屯門區，亦有3幢大廈上榜。
今次有16間食肆因有確診者到訪納入強檢，其中屯門區有5間食肆上榜，位列全港之首，包括蝴蝶廣場的「大家樂」及「明星海鮮燒鵝專門店」、愛定商場的「一粥麵」等。其餘食肆亦包括以「瑞士雞翼」的尖沙咀西餐廳「太平館餐廳」、石硤尾的「稻香」、柴灣的「太興」等。
▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼
【23:02】屯門卓爾廣場海港酒家涉群組爆疫，機電工程署指酒家通風系統未達標準，食環署則指酒家未獲准許下更改通風系統，已提出檢控。
餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨（27日）傍晚舉行網上會議，檢視包括涉事酒家及中上環酒吧在6月出現的感染群組個案，小組發現，某些個別個案或出現通風不理想情況，如鮮風量及每小時換氣量不足而未達法定或防疫要求。小組提醒各餐飲業務處所負責人應認真檢視其處所通風系統，以確保其有效運作，違反每小時換氣量指示者須承擔刑責外，亦會遭停晚市兩周。
【22:29】本港疫情反彈，已連續兩周每日新增破千宗確診個案。據最新的確診大廈名單則顯示，今日（28日）新增1,073幢大廈入榜，較昨日有1,085幢大廈入榜，略減12幢。近日爆出海港酒家群組的屯門區，位列各區之首，共增97幢大廈；其次則為元朗區及沙田區，分別錄得89幢及88幢新上榜。
上榜大廈不乏多幢豪宅，包括位於屯門的愛琴海岸、茵翠豪庭、西半山學士臺、上環荷李活華庭、紅磡半島豪庭、海逸豪園、長沙灣一號．西九龍等。
▼6月28日 部份確診大廈▼
【21:30】本港疫情反彈，連續兩星期錄得破千宗確診個案。其中屯門卓爾廣場海港酒家群組，累計有42名食客中招。機電工程署指酒家通風系統未達標準，每小時空氣換氣量及鮮風量均不足夠，按衞生防護中心的講法，食肆出現爆發，若涉通風系統等環境因素，食環署會要求涉事食肆停業，並作相應改善，待機電署確認後，方可復業。
惟群組爆發至今，海港酒家昨日（27日）及今早（28日）仍有營業。食環署早前曾回覆《香港01》時，並未提及停業，僅稱處所須禁晚市堂食14天。海港酒家直至今日午市才暫定營業，據食環署最新的回覆指，署方人員今日再巡查海港酒家，並敦促該處所負責人參照衞生防護中心的建議自行停業，以進行清潔消毒及改善其通風情況；而該處所現已暫停營業。
【18:47】第五波疫情持續，今日（28日）增1,685宗確診。屯門及元朗區有19幢大廈污水檢測結果呈陽性，顯示或有隱形患者出現，包括酒店式住宅珀御、大型私人屋苑尚悅、尚悅．嶺等。政府將在相關地點，向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速測試套裝。
【18:13】澳門疫情持續，目前正進行第三輪全民核酸檢測。當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日（27日）新增57宗核酸陽性個案，今波疫情累計共414宗核酸陽性個案，涉243女、171男，暫時分為11個群組。
【17:30】大埔德雅苑及沙田錦英苑錦雅閣今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（29日）上午8時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
【17:05】歐家榮表示，海港酒家群組發生在6月16日，至今2星期，當晚約有270名客人，相信有超級傳播者，但未必能找到，最早發病個案是6月17日，當晚可能有具傳染性患者在場。做了環境調查，樣本無陽性，但機電署了解通風系統，上星期六去做量度，發現鮮風不足、每小時空氣轉換不足夠。旺角新世紀翠園亦有小規模傳播，可能與海港相關，但要做基因分析確定，之前富泰老人院都有2員工去過海港，都不排除由這兩名員工帶入院舍，造成爆發，初步相信3群組相關。
關於停業方面，如食肆有大規爆，會做流行調查及個案分佈，一般如果發現餐廳因通風等環境因素有問題，食環署會要求食肆改善及暫時停業，直至有改善，會確保當日顧客、爆發涉事顧客做了檢測陰性，所有員工檢測陰性才會復業。停業安排，相信食環署會跟進。
【16:58】懷疑BA.4或者BA.5個案有16宗，12宗輸入、4宗本地無源頭：
1)52歲女士，打了3針，住順天邨天柱樓，在機場做飛機機艙清潔，最後一日上班6月25日，同日發病，6月25日檢測陽性，CT值35，因機場工作要定期檢，6月13、17、21樣本都是陰性，相信係工作期間受感染。
2)37歲男士，打3針，住馬鞍山錦英苑K座錦怡閣，6月24日號最後上班，其中一個家人6月27日號陽性，暫無源頭
3)57歲女士，住海庭道海富苑F座海欣閤，奧海城保良局日間照顧中心任職庶務員，主要在廚所工作，不會接觸長者，6月24日最後返工，6月25日檢測陽性，建議這間照顧中心暫停服務；所有員工做核酸檢測。
4)38歲男士，已打3針，住小西灣邨瑞龍樓，九龍灣企業廣場一座做文職工作，最後6月24日上班及同日發病，6月25日快測陽，暫找不到源頭。
【16:53】三學校個別班級出現集體爆發，建議停課一星期：
1)沙田浸信會呂明才小學3D班 累計4個案，班級學生人數34人
2)青衣天主教聖多默幼稚園上午高班共24學生，有2個案，班別老師亦檢測陽性
3)馬鞍山靈糧小學2A班，全班30人，有3學生檢測陽性，老師亦陽性
【16:46】屯門海港酒家多一宗食客中招，患者為70多歲男士，6月24日檢測陽性，累計當涉42顧客，另有2大廈懷疑出現傳播，兩大廈先前有海港酒家陽性個案居住，旺角一食肆亦疑出現相關傳播：
1)山景邨景安樓：強檢找多3個案，涉2家庭
2)大興邨興偉樓：1宗個案，同層有另一個案同海港相關
3)4宗涉旺角翠園(MOKO新世紀廣場) ，或與海港相關，之前海港群組個案陽性患者，6月19日中午約12:30去過翠園，當時與另一家庭成員去，該家庭成員之後都確診，這兩個案傳染期去過該餐廳，6月24日已發強檢通告，找多4宗個案，都在6月19日約中午12:00至1:00去過，涉及3食客，在2張不同台，另有1名侍應。
【16:37】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增（28日）1685宗個案，包括152宗輸入，多一宗死亡個案，學校呈報202宗。
【16:21】內地疫情放緩，據最新一版新冠防控方案，內地放寬入境隔離規定，入境入士的檢疫期將由原定的14日集中隔離醫學觀察、及7日居家健康監測，縮減至7日集中隔離醫學觀察、及3日居家健康監測。
香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌指，業界均感雀躍，他直言原本的檢疫期太長、「代價太大」，現時檢疫期縮短後，料不少商家短期內會返回內地處理生意，惟港人回內地仍要先在網上預約配額及健康驛站，期望香港及內地政府可以在協商增加配額及供應，令商家無需等太久才預約到配額回內地。
【14:32】新華社報導，內地放寬入境隔離規定，原定14天的集中隔離醫學觀察將減至7天，之後的7天居家健康監測亦減至3天，即入境後只需7天集中隔離醫學觀察加3天居家健康監測。
【12:55】澳門博彩監察協調局表示，為配合總體防疫工作，全澳娛樂場新增多項防疫措施，包括所有進入娛樂場範圍的人員，包括顧客、工作人員及公共部門人員均須持有 48小時內核酸檢測陰性證明，娛樂場工作人員上班前或進入娛樂場前當天快速抗原檢測為陰性。
【12:53】因應疫情對本港經濟和就業市場的影響，政府再委託僱員再培訓局（再培訓局）於今年7月1日推出第六期「特別．愛增值」計劃（「特別計劃6」），持續支援受影響的求職者，為僱員提升技能，計劃為期半年，預計可支援約兩萬名有需要人士。
計劃繼續保留各項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800元特別津貼、提供「企業包班」服務，以及將發放津貼的出席率要求由八成下調至六成的短期彈性措施，但為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為八成），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書。
【10:50】近日多間院舍出現確診個案，相繼有院友被送往亞博館隔離。老人科專科醫生佘達明今日在電台節目中指，贊成院友原址檢疫，因參考第五波疫情經驗，當時醫療系統崩潰，但目前應盡量不遷離長者，原址照顧會更好，否則再重蹈覆轍會是悲哀。他又指，長者轉換環境後，容易焦慮及有情緒問題，而現時有不少醫生支援，疫苗接種率已提升，加上不少長者曾染疫，故院舍的整體免疫力較上一波強。
【10:30】澳門的新冠病毒感染應變協調中心表示，過去一日新增57宗核酸陽性個案，累計達414宗，新增個案中，33宗屬社區發現，24宗屬管控中發現，至於在昨日展開的第三輪全民檢測，將於今日傍晚6時結束。截至今早8時，已採樣接近49萬人次，其中超過21萬人次已有檢測結果，全部呈陰性；累計有13個混合樣本呈陽性。
【09:40】美國藥廠莫德納（Moderna）早前指，正與港府商討，尋求引入全港首隻針對Omicron變種病毒的疫苗；而新冠疫苗製造商輝瑞及BioNTech亦指，其新研發疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（28日）在電台節目中指，大部份研究顯示，打兩針新冠疫苗無效抵抗Omicron變種病毒，「千祈唔好以為兩針就夠。」他亦說，若日後引入第二代疫苗，而市民已打3針，接種多一次第二代疫苗已足夠。
【09:15】澳門第三輪全民檢測將於傍晚6時結束，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日早上展開的全民核酸檢測，截至昨晚10時，有超過32萬人採樣，5個混合樣本呈陽性，超過8萬7千人次已有檢測結果，呈陰性。
【09:00】沙田水泉澳邨茂泉樓解封，圍封期間有約970人接受檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
【08:55】第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前商台在《在晴朗的一天出發》點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，導致本港「傷亡慘重」，其言論觸發22個護理團體昨（27日）聯署，批評何單憑專業背景評鑑一個人能力是匪夷所思，要求他向護理界和大眾道歉。何栢良今早在《在晴朗的一天出發》指事件是誤會，強調他當日、今日及將來也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」
▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼
▼光顧酒吧須出示快測陰性結果▼
【07:00】李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。
不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？
據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。
▼6月26日 澳門疫情▼
▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封強檢▼
▼6月20日起強制檢測公告▼