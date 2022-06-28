確診大廈｜增1073幢　屯門佔最多　包括愛琴海岸、茵翠豪庭

本港疫情反彈，已連續兩周每日新增破千宗確診個案。據最新的確診大廈名單則顯示，今日（28日）新增1,073幢大廈入榜，較昨日有1,085幢大廈入榜，略減12幢。近日爆出海港酒家群組的屯門區，位列各區之首，共增97幢大廈；其次則為元朗區及沙田區，分別錄得89幢及88幢新上榜。



上榜大廈不乏多幢豪宅，包括位於屯門的愛琴海岸、茵翠豪庭、西半山學士臺、上環荷李活華庭、紅磡半島豪庭、海逸豪園、長沙灣一號．西九龍等。



▼6月28日 部份確診大廈▼



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屯門區瓏門有三幢上榜

確診大廈名單今日新增1,073幢大廈入榜，較昨日有1,085幢大廈入榜，略減12幢。十八區中，以屯門區新增大廈最多，合共97幢，當中涉及不少豪宅，如愛琴海岸2座、茵翠豪庭、漣山 Cedar I、青麗灣別墅等。

屯門區內亦有多個私人屋苑，有多幢大廈同時入榜，其中富健花園有四座上榜，包括1、3、4、及10座；大興花園2期有三座上榜，包括1、4、及7座；瓏門亦有三座上榜，包括1、6、及8座。而彩暉花園、明煌花園、美樂花園等，均各有兩座上榜。

元朗區增89幢 涉多幢獨立屋

而元朗區有89幢新上榜大廈，僅次於屯門區，上榜大廈包括原築2座、Grand Yoho 9座、尚築、瑧頤等。區內的嘉湖山莊景湖居有四幢出現確診情況，包括4、8、10及12座；新元朗中心及尚悅均有兩幢上榜。另外，區內有多幢獨立屋上榜，包括位於錦綉花園L段第五街、錦綉花園荔枝南路、加州花園名仕居的獨立屋。

▼6月28日 確診大廈名單▼



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沙田區天宇海、御龍山等私人屋苑上榜

沙田區則有88幢新上榜大廈，包括天宇海3B座及7A座、御龍山9座、曉峯灣畔4座、玖瓏山傲瓏閣2座、碧濤花園翠栢閣、峯景閣及嘉麗閣、駿景園3、6及10座等。

上榜大廈中，亦不乏多幢豪宅，如位於西半山的西半山學士臺1座、上環荷李活華庭A座、紅磡半島豪庭3座、海逸豪園2、11及22座、長沙灣一號．西九龍1座等。

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼



3間酒店、10間宿舍上榜

酒店方面，今日的名單上新增三間酒店，包括青衣青逸酒店、紅磡海灣軒海景酒店、及天水圍嘉湖海逸酒店。另有10間政府宿舍上榜，包括荔景紀律部隊宿舍2及3座、秀茂坪紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍3座、上水警察宿舍3座等。

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