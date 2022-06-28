疫情｜增1533宗　院舍88歲婦病逝　馬鞍山靈糧小學等3校爆疫停課

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（28日）增1,533宗本地個案，已連續14日破千宗。其中，沙田浸信會呂明才小學3D班、青衣天主教聖多默幼稚園、馬鞍山靈糧小學，均有多名學生染疫，涉事班級須暫停面授課堂一周。



此外，醫管局公布再有1人離世，為一名來自院舍的88歲女病人，糖尿病及高血壓等長期病。醫管局認為，雖然入院人數較數周前上升，但嚴重及危殆病人未見大幅飆升，仍為平穩狀態。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日新增1,533宗本地個案，核酸檢測佔603宗，快測佔930宗、輸入個案佔152宗，合共1,685宗；輸入個案中，有86宗為機場臨時樣本收集中心發現，54宗為檢疫酒店發現，其中12宗為離開酒店後確診的個案。

學校錄得202宗呈報個案

學校個案方面，歐公布錄得202宗呈報個案，涉及172間學校，包括47間幼稚園、69間小學、56間中學，當中有79間學校，於過去一周曾出現2宗以上個案。今日最新有3間學校的個別班級爆疫，建議停課一周，包括︰

1. 沙田浸信會呂明才小學3D班，共34名學生，累計4宗個案；

2. 青衣天主教聖多默幼稚園上午高班，共24名學生，出現2宗個案，老師亦確診；

3. 馬鞍山靈糧小學2A班，共30名學生，3名學生及1名老師確診。

情況危殆患者增至13名 嚴重病人15名

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，新增93名確診病人留醫，即目前有645人於公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫。他指，昨夜呈報增3人情況危殆、1人嚴重，即目前共有13名危殆病人、15名嚴重病人。

此外再有1人離世，為來自院舍的88歲女病人，已接種兩劑新冠疫苗。惟病人本身患有多種慢性病，包括糖尿病及高血壓等，並須插胃喉。她本來於亞博接受檢疫，後來出現發燒，經快測後陽性，於6月25日入院留醫，但病情惡化快速，延至昨日不幸病逝。

劉表示，近來入院者的病情輕微及穩定，雖然入院人數較數周前上升，但未見嚴重及危殆的病人數目大幅飆升，「整體嚟講，我哋形容為平穩嘅狀態。」

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼

