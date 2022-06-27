回歸25周年｜政府預告七一前強檢加碼　防慶祝活動加劇疫情反彈

本港今日（27日）新增1,873宗確診個案，確診宗數連續13日破千。政府發言人表示，近日慶祝特區成立25周年的活動陸續展開，為確保疫情不會加劇反彈，將加強檢測安排。政府發言人特別提到，將針對有較多個案出現和污水樣本呈陽性檢測結果等高風險地區，在未來數天加強檢測安排。



▼6月24日 坪石邨大廈層層掛滿國旗和區旗迎7月1日回歸25周年▼



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慶回歸活動開展 恐人流和社交活動增加

政府發言人指，近日慶祝特區成立25周年的活動陸續展開，為確保疫情不會因人流和社交活動增加而加劇反彈，將加強檢測安排。當局亦預告，將針對有較多個案出現和污水樣本呈陽性檢測結果等高風險地區，在未來數天加強檢測安排。

另外，當局亦呼籲市民嚴格遵守社交距離措施，並減少跨家庭聚會和需要脫下口罩的活動，亦多進行檢測，以便及早發現染疫。

已加緊發出強制檢測公告 會按需要圍封強檢

當局指，自過去周末已加緊發出強制檢測公告，以盡早識別感染者及切斷傳播鏈。同時，當局每天會審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，評估相關風險，再在有關地區和大廈展開圍封強檢行動，如近日沙田區有個別大廈污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，這些大廈都被圍封強檢。當局稱，會密切留意疫情發展，按需要進行圍封強檢，盡早切斷傳播鏈。

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已向污水陽性地區派發約2200萬份快測包

就派發快測包一事，政府指自今年1月中旬，政府一直在全港不同地區向市民派發快測包。環境局及環境保護署按污水監測結果等進行風險評估，透過各區民政事務處、房屋署、物業管理公司及地區組織等，已向相關地區居民、清潔員、物管員工及其他高風險群組人士等派發約2,200萬份快測包。

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長者派發逾1100萬份 將派發至疫情進一步受控

當局自今年4月中起，透過不同的長者服務單位，向60歲或以上的長者免費提供快測包，截至6月中，已派發逾1,100萬份快測包。當局稱，將繼續派發直至整體疫情進一步受控。

發言人亦提到，新冠疫苗有效防重症及死亡，亦可保護接種者免於感染後出現併發重症，甚至死亡，提醒合資格人士特別是60歲或以上長者應盡快接種第四劑疫苗，其他人士亦應在本地疫情可能出現明顯變化前，盡早完成接種三劑疫苗。

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