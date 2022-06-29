涉拍攝警司妻和指罵為「水炮車」　男子被控遊蕩　官裁表證不成立

警司陳志昌的妻子因放狗問題而與一名男子有積怨，於去年6月歸家途中，疑在附近的天橋遭該男子以手機拍攝及被指罵為「水炮車」。她報警後尾隨對方經商場到港鐵站，期間對方一直未有停止拍攝及大叫，最後該男子乘搭港鐵離開。該男子事後被控一項遊蕩導致他人擔心罪，審訊今（29日）在觀塘法院續。控方在陳妻作供後，要求修訂控罪案發地點，由原本的涉案商場改為天橋。惟裁判官屈麗雯認為原本的控罪是針對商場內的行為，控方要求修放控罪地點，是直接改變指控，對被告造成不公，因此拒絕。屈官又指控方證據薄弱，陳妻的證供未能支持控罪元素，終裁定表面證供不成立。



被告歐陽梓峰，28歲，否認於2021年6月17日，在將軍澳康城路康城商場，在上述公眾地方遊蕩，導致女子林家雯合理地擔心本身的安全或利益。

證人指被告突拍攝她 曾喊「水炮車」、「佢係陳志昌嘅老婆」

證人林家雯供稱，她早在事發前已認識被告，因為對方經常滋擾林及其家人。她於2021年6月17日早上回家途中，行至連接康城商場的天橋中間時，被告迎面行過來，突然舉起手機拍攝並稱：「點啊，水炮車？你想點啊，水炮車？」基於以往遭滋擾的經歷，林遂依警方早前建議立即報警，被告則在一旁繼續拍攝並謂：「你報啦，我喺度等，我唔走！」惟在林嘗試致電丈夫不果後，被告便往商場方向離開。

林為了能向警方準確報告被告的位置，決定尾隨被告至港鐵站，歷時大約5分鐘。而在整個過程中，被告不斷以手機拍攝林，並大叫：「水炮車」、「佢係陳志昌嘅老婆，大家認住佢！」林再指，兩人到達港鐵站後，她停下來接聽警方電話，但被告仍在其身邊滋擾，直至電話收線，被告才入閘離開。林自言擔心自身安危，未有再跟隨被告入閘。

未有律師代表的被告，親身盤問林。而林在盤問下指，她夫婦二人過去曾遭被告及其家人滋擾共8次。首次發生在2019年3月25日，林丈夫及被告母親分別帶自己狗隻到狗公園散步，期間林的狗隻遭對方的狗隻咬傷，惟被告母親未有道歉便離開。至同年5月類似的事件再度發生，被告的狗隻咬傷了林的狗，更咬傷了林丈夫，之後其丈夫連續三個月都要到醫院洗傷口。林指，當時被告母親明知已報警處理，在未有留下任何資料的情況下便離開現場，最後此事亦有轉交自法庭處理，被告母親亦被裁定罪成。

證人林家雯(圖)稱，被告案發時突然舉起手機拍攝並稱：「點啊，水炮車？」(劉安琪攝)

證人稱不知「水炮車」的確實意思 估計與其丈夫是警察有關

至於案發當日之事，林同意在商場時是她跟著被告，但強調到地鐵站時已站在原地。林指當時被告隨時可以入閘離開，卻選擇圍繞她身邊作出滋擾，因此她認為「佢就係跟住我」。

被告隨後在庭上讀出，林就兩人過去某次紛爭所錄取的口供，提及被告在該次事件涉向林大叫：「我知道你老公係水炮車，我會每日嚟招呼你！」，而被告在該次事件中最後並未有遭起訴。林對此自言不知道被告所指「水炮車」的確實意思，但她估計被告因為知道其丈夫是警察，「佢覺得呢三個字能夠羞辱我，覺得警察身份可以引起其他人嘅反感」，她因而認為這是一個羞辱的詞語，但不知明確所指對象是誰。

盤問期間，屈官一度打斷被告，質疑其提出的問題與案件有何關連。被告表示，林曾在Facebook發文指控他的狗咬到林丈夫，原因是被告家人沒有為狗隻戴狗帶。但事實上，最後是林丈夫因當日沒有為狗隻戴狗帶而在法庭被定罪。此外，林指稱發生在2019年3月的狗咬狗事件，林的丈夫一度報警處理，最後卻主動銷案。被告自言他才是一直被滋擾的人，直指林不斷講大話，被告稱：「係一個公共空間誣衊都唔算係滋擾咩？」被告另自言不明白，為何同為跟蹤的行為，「點解佢（林）做就得，我做就俾人拉？」

被告歐陽梓峰遊蕩導致他人擔心罪脫係後，反指事主多次滋擾他和其家人，對方「賊喊捉賊」。。(劉安琪攝)

裁判官指控方中段陳詞才改變指控 對被告造成不公 證據亦薄弱

林作供完畢後，控方向法庭申請將控罪地點，由商場修正為連接商場的天橋，被告表示反對。屈官聽到雙方陳詞後，指原本的控罪無疑是針對商場內的行為，雙方對證人的盤問、爭議點均是在商場，天橋上發生的事情僅屬前因。但控方如今因林的證供突然要求修訂控罪，目的非更正技術錯誤，須更正的亦非無關痛癢之事，而是欲直接改變指控，這並非法庭重新傳召證人的原因，故不批准控方申請。

屈官續指，涉案行為能否構成遊盪在於被告有否在案發地點徘徊、逗留，惟林的證供並不支持這一點，林在庭上亦承認當日在商場內是林跟隨被告，以便向警方報告對方的位置。屈官直指控方在中段陳詞階段突改變指控的做法對被告造成不公，雖然被告當日在天橋上可能有不當行為，但控方證據薄弱，終裁定表面證供不成立，被告當庭釋放。

被告在庭外表示，他與其家人過去多次被林滋擾，反而遭對方「賊喊捉賊」，故非常希望在庭上證明林一直以來都在說謊，惟本案最後表面證供不成立，裁判官未有機會在裁決時對林的誠信作出裁斷，自言感到有點遺憾。

案件編號：KTCC2009/2021