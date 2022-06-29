多4人染BA.4、BA.5變種病毒未知源頭　患者住處遍各區（附住址）

本港疫情升勢持續，單日更衝破2000宗，今（29日）新增2004宗確診個案，當中有25名患者疑染BA.2.12.1變種病毒分支，近半無源頭；懷疑BA.4或BA.5個案則再增15宗，當中四宗無源頭，包括居屯門富泰邨愛泰樓、任職於銅鑼灣如心酒店的41歲房務主管，他工作期間會監督員工為檢疫旅客採樣情況，或因此感染。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，截至前日止，懷疑BA.4或BA.5個案共98宗，近兩周屬本地感染累計10多宗，「數字係呢兩日升緊」，他表明情況令人關注，當局會密切關注情況。



沙田第一城19座有兩名來自同一家庭住戶 染疫。(資料圖片)

歐家榮表示，2004宗新增確診個案中，共有25宗疑染BA.2.12.1變種病毒分支，當中13名患者無源頭，涉及居所包括沙田第一城19座，有兩名來自同一家庭的住戶染疫，其中一人的同事亦告感染；石峽尾邨6座美良樓則有四宗個案；跑馬地樂活道樂活臺及順利邨利明樓亦錄得兩宗個案；另包括沙角尾南村7巷、屯門恒威工業中心A座、荃灣海濱花園9座海觀閣、旺角汝州街5號、荔枝角道338號等。



兩宗個案與先前個案有流行病學關聯，包括元朗馬田村，及鰂魚涌康怡花園P座，前者的兩名同事早前先後感染；後者則於同一樓層有確診個案。

任職於銅鑼灣如心酒店房務主管的41歲男士，懷疑BA.4或BA.5個案。（資料圖片/銅鑼灣如心酒店圖片）

懷疑BA.4或BA.5個案則合共增加15宗，當中四宗無源頭，包括任職於銅鑼灣如心酒店房務主管的41歲男士，他居於屯門富泰邨愛泰樓。其本周日（26日）的檢測樣本屬不確定，經公共化驗所化驗後證實陽性，該樣本CT值高，惟翌日轉為陰性，歐嘉榮解釋指，初步推斷該患者或非近日感染，「亦有可能去到水尾或者初發」，當局會密切注視。

其任職地點屬檢疫酒店，工作時會監督採樣隊採樣，或接觸檢疫旅客期間受到感染。歐嘉榮指，男患者於工作期間有穿著足夠保護裝備，該酒店本身有人確診，惟未知是否同屬BA.4或BA.5。另有三宗無關連個案，患者包括大潭紅山半島五座、五名居於元朗PARK YOHO 25A座住客及長沙灣順寧居住客。

檢疫酒店員工疑監督採樣染疫

被問到無源頭的懷疑BA.4或BA.5個案增多，是否於本港漸見廣泛，歐嘉榮指，早前涉及的BA.4或BA.5個案，與輸入個案有關連，包括於機場及檢疫酒店工作，或與輸入個案家庭相關。他續說，惟本周的相關個案未見與輸入個案相關，「數字係呢兩日升緊」，他指情況令人關注，顯示或涉及社區傳播及感染，當局會密切注視，亦會就每個陽性樣本進行基因分析。歐又說，BA.4或BA.5個案比例佔感染總數仍少，強調現時仍主要涉及BA.2.12.1。

歐嘉榮補充稱，截至前日止，懷疑BA.4個案共錄得34宗；懷疑BA.5個案則有64宗，絕大部分屬輸入個案。至於近兩周於本地感染的BA.4或BA.5個案，暫錄得10多宗，隨輸入個案流出社區、繼而引致家庭傳播共有兩宗。

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