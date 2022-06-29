澳門疫情｜增119宗個案　累計533宗　今明兩日推全民快測

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（29日）傍晚再公佈，今日再新增49宗陽性個案，本輪疫情陽性個案累計533宗。



澳門疫情未受控，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（29日）公佈，昨日（28日）24小時內新增70宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共484宗，新增個案中50宗屬社區發現，20宗屬管控中發現。另外，最新一輪即第三輪全民核酸檢測於昨日傍晚6時結束，截至今早9時，累計共有39個混管樣本呈陽性。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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新型冠狀病毒感染應變協調中心指出，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進9,476人，其中密切接觸者1,437人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,258人，次密切接觸者354人，一般接觸者294人，陪同人員649人。

為應對疫情，應變協調中心要求全澳市民必須於今明連續2天，進行快速抗原檢測。若市民於今日沒有申報快速抗原檢測結果，其澳門健康碼於艮日凌晨零時會轉為黃碼，市民須於明日內申報快速抗原檢測結果，澳門健康碼可轉回綠碼，否則其澳門健康碼將於7月1日凌晨零時被鎖定黃碼，必須自費進行核酸檢測才能變回綠碼。