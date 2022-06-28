港府突禁登記採訪7.1記者　記協指涉最少七間媒體：損新聞自由

本港回歸25周年，港府將舉辦連串慶典及新一屆政府宣誓儀式，香港記者協會今（28日）晚上發表聲明，指政府新聞處以「保安理由」要求多間原獲邀的傳媒機構，撤換至少七名已報名採訪的記者，《明報》、《香港01》、《南華早報》、now新聞台及法新社等最少七間本港及外地傳媒受影響，屆時甚或沒有記者在場採訪。



記協表示，雖然當局容許相關傳媒機構申請換人，惟需符合同等檢疫要求，包括自前日（26日）開始，每日進行核酸檢測，形容安排是強人所難。記協表明，當局在如此重大事件作出無可改變的採訪安排，表示極度遺憾，又指此舉嚴重損害本港的新聞自由，「亦為此全球觸目的盛事蒙上污點。」



新聞處回覆查詢時指，制定相關採訪安排時，盡量平衡傳媒工作需要和保安要求，不會評論個別機構和人士的認證狀況。



記協今（28日）晚上發表聲明，指政府新聞處以「保安理由」要求多間原獲邀的傳媒機構，撤換至少十名已報名採訪的記者，最少七間本港及外地傳媒受影響。（資料圖片）

記協：新聞處以「保安理由」禁止至少10名記者訪

記協表示，今日（28日）傍晚獲悉，香港政府新聞處以「保安理由」要求多家原獲邀的傳媒機構，撤換至少十名已報名採訪香港回歸25周年升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者。據該會了解，受影響的傳媒機構包括《明報》、《香港01》、《南華早報》、now新聞台及法新社等至少七間本地及外地大型通訊社、報章、電子傳媒及網媒，有關傳媒因此可能沒有記者在場採訪，對於當局在如此重大事件作出無可改變的採訪安排，表示極度遺憾。

記協表示，政府新聞處早於本月16日要求每間獲邀傳媒機構，為最多20名出席的記者及攝影記者或攝影師報名。處方及後收緊安排，通知已回覆出席的傳媒，只容許其派出採訪就職典禮及升旗禮的記者各一名，並要求有關記者於前日（26日）開始，每日進行核酸檢測，結果呈陰性始可出席有關採訪活動，另採訪就職典禮的記者須自明天（29日）起開始入住隔離酒店。惟至今日（28日），新聞處才突然通知多位已報名的記者，以「保安理由」拒絕他們到場採訪。

新聞處通知可換人 惟需早兩日已開始做核酸檢測

記協續指，雖然當局告知受影響的傳媒機構可申請換人，但新報名者亦必須符合同等的檢疫要求，即須自26日起每天進行核酸檢測，並且須呈陰性結果，「這無疑是強人所難，大部份傳媒機構已無法安排符合要求的人手，將不可能派員到場採訪。」

記協提到，當局在此重要時刻作出臨時而狹隘的採訪安排，並提出空泛的拒絕理由，嚴重損害本港的新聞自由，促請當局盡快安排補救措施，保障採訪權利。

記協表明，今年是香港回歸25周年，新聞自由是奠定一國兩制的重要基石。該會早前已就至少10間本地具知名度網媒、境外傳媒、海外通訊社及圖片通訊社未獲准出席相關活動，表達高度關注，「今天再有獲邀傳媒機構記者被要求撤換而無法採訪，未能讓具相當讀者群的傳媒機構到現場報道本港歷史時刻，不但窒礙新聞工作者履行天職，亦為此等全球觸目的盛事蒙上污點。」

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政府新聞處晚上回覆《香港01》查詢時指，政府在制定有關慶祝香港特別行政區成立二十五周年的採訪安排時，盡量平衡傳媒工作的需要和保安要求，「不會評論個別機構和人士的認證狀況。」

警方今日公布國家主席領導人訪港的安保部署安排，警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓提到，明白市民大眾關注主席出席活動情況，會場內的採訪安排由新聞處統籌，亦會發放官方片段，警方則會根據風險評估、場地要求及不影響行動的前提下，全力協助傳媒採訪，包括在會場外範圍的保安區內設採訪區，方便傳媒採訪，搜查隊會核實相關人士身份及檢查隨身物品，警方將調派逾100名警察公共關係科人員在場協調，有需要時會在警方社交平台發放最新資訊。

郭嘉詮重申，本港是自由社會，言論和新聞自由獲得保障，亦尊重傳媒報道工作，在可行情況下盡量提供便利和協助。

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