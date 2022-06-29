爆疫屯門海港酒家換氣量低於標準　專家料或與通風系統被改動有關

涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1爆發的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大，衞生防護中心指該酒家換氣量不足。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席源栢樑表示，海港酒家的換氣量不足，可能是通風系統故障，例如風扇的皮帶轆損壞、轉速不足或隔塵網被封住，也有機會與食肆曾改動通風系統有關。



涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大。（資料圖片）

源栢樑今日（29日）在港台《千禧年代》表示，在非營業期間也建議繼續開啟空氣清新機，但不排除員工為省電而關閉，屬管理問題。他又指，政府已有指引，要求處所換氣量由疫情前每小時至少4次增至6次，如未達要求，會有傳播風險，亦已賦予食環署權利執法，但考慮到社會經濟環境，相信署方不會「一刀切」執法，但處所負責人要自律。

他認為，過往食肆出現有規模爆發，多與運作有關，但個案未至於出現幾何數爆發，呼籲未達標的食肆按衛生防護中心指引停業，如食肆出現更大問題，相信政府仍有收緊空間。

飲食業指如通風要求太嚴厲 或引發倒閉潮

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯在同一節目表示，全港有1.8萬多間食肆，海港酒家屬個別事件。他稱，食環署允許食肆安裝空氣清新機，也會在例行檢查巡視隔塵網及UV燈。

對於有食肆員工會在非營業時間關閉鮮風抽氣或空氣清新機做法，他指天氣漸趨酷熱，開啟時有機會把室外較熱空氣抽入室內，令前線員工因溫度問題而熄掉，已出指引要求食肆由開門至關門期間，空氣清新機亦要正常運作。

至於食環署僅敦促海港酒家負責人參照衞生防護中心的建議自行停業，而非強制停業安排，徐汶緯認為，經歷五波疫情，飲食業處於水深火熱，如政府太嚴厲執法，中小企有機會出現倒閉潮，但指當食肆有群組爆發，即使政府並非勒令停業，食肆也應自行停業檢查鮮風及抽氣系統，確保衞生達到滿意程度。

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