與女友鬧分手　踢大腿兼箍頸　前港腳卓耀國今被判緩刑兼罰1萬元

前港腳卓耀國與同居女友鬧分手爭執，涉在憤怒下腳踢女友大腿5下，並箍對方頸至對方一度呼吸困難，他早前承認襲擊罪。裁判官今日（29日）判刑時指，卓將負面情緒及憤怒發洩在女友身上，認為他身為一名有成績的運動員，理應可克制情緒，直言他因不同錯誤令生活一塌糊塗，勸勉他正視問題，將所長發揮在正確的地方，洗心革面，「唔好再返嚟法庭」，終判他監禁4個月，但緩刑2年，另再罰款1萬元。



被告卓耀國（27歲），承認一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2021年9月4日，在油麻地炮台街德基大廈一單位內襲擊一名女子，並令該女子受傷。

裁判官指被告身為曾有成績及人氣的運動員 應能克制情緒

裁判官指，被告身為一名過去有成績及人氣的運動員，理應能夠克制情緒，正如他應不會在球場上因感到嬲怒而犯規，亦指他的私生活及案底混亂，籲他作出改善。

裁判官又指，心理學家認為被告容易否定對自己的負面評價，望被告可正視自己的問題，又勸勉他將所長發揮在正確的地方，否則「幾有天份都無用」。

辯方求情指呈上多封求情信 包括曾效力的球會

案情指，被告與事主去年3月相識，之後發展成情侶並同居於案發單位。案發當日下午3時半，事主向被告提出分手並要被告搬走，2人因而吵架，期間被告腳踢事主雙腿5下，又打事主枕骨和箍她頸部約5秒，事主感到呼吸困難被告才放手。事主翌日報警，檢驗下發現其前頸、上背及枕骨有觸痛，雙腿有瘀傷。被告被捕後承認因憤怒而踢事主。

辯方律師為被告求情時呈上多封求情信，包括被告曾效力的流浪足球會，指被告是有潛質的年輕足球員，希望法庭能給他機會，讓被告踢出精彩人生下半場。

案件編號：KCCC2769/2021