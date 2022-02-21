前港足成員卓耀國再囚4個月　今年1月始出獄：黑暗過會是晨曦

前香港足球代表隊成員卓耀國今日再因淋紅油刑毀案被判監4個月，他求情時稱仍獲球會承諾於下季開出聘約。



卓耀國早前因感化令期間尿液被驗出有大麻酚，去年年底被判即時入獄3個月，惟扣除還押日數及假期後，他上月底已刑滿出獄。

不過，他另被控14項刑事毀壞罪罪成，今早在東區裁判法院判刑。卓耀國律師在求情時指，卓的毒理測試呈陰性，證他已非癮君子；又指卓一直依賴踢足球維生，其效力的甲組足球聯賽球隊駿其，願意在來季繼續聘請卓。

卓耀國早前涉多宗非法收債刑毀案。（資料圖片）

律師續稱，卓需照顧身體欠佳的祖父、祖母，希望法庭能輕判。然而，主任裁判官嚴舜儀認為今次案件跟卓的其他案件性質相約，在量刑起點為12個月下，考慮卓已因違反感化令判處監禁3個月、承認控罪可扣減三份一刑期等，判卓即時監禁4個月。

卓耀國今年1月尾出獄後曾在IG發表感受。（網上截圖）

卓耀國在去年11月曾受訪，他當時對傳媒表示，希望球迷能包涵他過往的「行差踏錯」，又指自己會「做返個好人」。他今年1月出獄後曾更新Instagram，以一張拍攝天空的照片，配以歌詞：「抬頭吧，黑暗過會是晨曦」。

卓耀國的足球生涯，不乏光輝時刻：（按圖放大）

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現年27歲的卓耀國在香港超級聯賽球隊標準流浪出道，效力過佳聯元朗及富力R&F等球隊，在2013/14年球季曾當選香港足球明星選舉「最佳年青球員」，惟場外屢次出現紀律問題，被稱為「壞孩子」。

他早年曾外流瑞士次級聯賽球會基亞索，3年前更入選香港足球代表隊，協助港隊在當屆省港盃勇奪冠軍，但其後多次傳出疑被人追債的負面消息而再被棄用。