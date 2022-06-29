飛磚殺人｜ 辯方傳召精神科醫生 指次被告被查時驚恐等症影響

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉誤殺案今在高等法院續審。次被告傳召精神科醫生，以專家證人身份作供。該名醫生指，次被告在案發和被調查時受抑鬱症和驚恐症影響。而次被告並指，警員上門拘捕時，曾威脅他若他不招認，會把他掟出窗外，次被告因此驚恐症發作。次被告更指當時自己的驚恐程度，若10分為滿分，自己是9分。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。惟案中證據不足以支持謀殺罪，該罪改為誤殺罪。

精神科醫生黃宗顯認為，次被告陳彥廷在案發和被調查時受抑鬱症和驚恐症影響。(朱棨新攝)

次被告稱警員曾威嚇 他因此驚恐症發作

精神科醫生黃宗顯稱，曾於2021年分別和次被告、其母親和兄長會面，加上次被告以往的醫療紀錄等，撰寫報告。報告指，次被告於2017年時第一次病發，曾自殘鎅手。他先向急症室求助，之後轉介至精神科，被判斷患上抑鬱症和驚恐症，其後亦繼續到精神科覆診。

而次被告病發時，會有頭痛、肌肉痛和幻聽等症狀。此外，被告易被嘈吵的環境刺激，曾有打牆行為。他亦對人際關係較緊張，有自殘的行為。

黃認為，被告在案發時和被調查時，仍受抑鬱症和驚恐症影響。同時，次被告指警員上門拘捕他時，曾威脅他若他不招認，會把他掟出窗外，以及拘捕次被告的兄長。由於次被告住所位於高層，加上其窗口沒有窗花，所以他當時驚恐症發作，因此感緊張，面色蒼白等。他曾要求食藥和到醫院，但警員要他在記事簿簽名，才可以服藥。而他當時視力模糊，因此未能看到記事簿和警員向他展示的相片。次被告亦向黃指，當時自己的驚恐程度，若10分為滿分，自己是9分。

案件編號：HCCC322/2020