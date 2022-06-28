飛磚殺人｜母指次被告患焦慮症數年　與警會面時手腳抖動疑病發

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉誤殺案今續，並進入辯方案情。次被告的母親出庭作供，她指其子案發前3至4年患有焦慮症，經常會發病，要隨身帶備藥物。次被告被捕當天，其母得知有警員上門，她趕回家時見次被告眼神驚恐，隨後她獲安排陪兒子接受會面錄影，惟她留意到兒子手腳抖動，眼神無法聚焦，懷疑他病發。休息期間其子稱未服藥感頭痛，惟警員稱錄影期間不得服藥。



兩名被告均選擇不出庭作供

兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。惟案中證據不足以支持謀殺罪，該罪改為誤殺罪。

首被告及次被告均選擇不自辯，次被告將會傳召其母、其兄及精神科醫生作供。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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陳沙展稱其子涉傷人屬小事

次被告母親趙珮因指，2019年12月13日收到一向自稱「陳沙展」的人來電，他稱隸屬大埔刑事偵緝隊，「陳沙展」表示次被告涉傷人案，要她盡快返家。她抵達單位走廊時，碰見致電她的「陳沙展」，並說其子涉傷人案，要往警署協助調查，又說：「好小事架咋，唔洗擔心。」

見次被告眼神驚恐

趙續稱她入屋後，見兩名兒子坐在沙發上，次被告眼神驚恐，及後警方稱要帶二人到警署協助調查，出門時更將次被告的抗焦慮症藥物給了她。

趙解釋，次被告在2019年前約3至4年患焦慮症，他會經常病發，要隨身攜帶藥物，而次被告病發時，雖然能夠回應提問，但只會「順住你答」，待他冷靜後再問同樣問題，他卻會有不同答案。

錄影期間手腳抖動眼神無法聚焦

趙表示，抵達警署後，有警員向趙表示會替次被告進行錄影會面，需要她陪同，但錄影期間她不可以說話。錄影期間，警員向次被告問了數個問題後，次被告的手腳便開始抖動，眼神開始無法聚焦，認為他焦慮症發作，她想著次被告服藥，但又想起警員著她錄影期間不要說話。

向警稱次被告病發要服藥被拒

休息期間，她著次被告「飲啖水，食咗藥先啦」，次被告亦回應說：「未食藥，頭好痛。」她便向警員表示次被告焦慮症發作，需要服藥，警員卻稱錄影期間不可服藥，又稱要作出申請。完成錄影會面後，她再問警員才讓次被告服藥。

案件編號：HCCC322/2020