廣州科大三本科課程明年招生　學生可修讀香港科大課程

國家教育部今日（29日）宣布，近日批准正式設立香港科技大學（廣州）（簡稱廣州科大），定於今年9月1日開學。該校將開展本科和碩博士層次教育，首批開設人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程三個本科課程，並將於2023年開始招生；而碩博士則在今年開始招生，開設先進材料、智能交通、微電子等15個碩博士課程。



廣州科大將採用與港科大一致的學術標準與學術機制，兩校將實現實驗室及科研設施高效共用，亦將推動學生互享課程資源，如符合兩校教務委員會聯合學術協商機制所定的要求，香港科大學生可修讀廣州科大的科目及學位課程，廣州科大的學生同理。



港科大（廣州）校園也有與香港科大一樣的「火雞」雕塑，其正名為「時間之輪」的日晷。（科大提供）

以「樞紐」和「學域」取代「學院」和「學系」

廣州科大辦學地址位於廣州市南沙區慶盛樞紐區塊，定於今年9月1日開學。學校將採用全新融合學科的學術架構，以「樞紐」（Hub）和「學域」（Thrust）取代傳統學科學術架構的「學院」和「學系」，推動學科交叉融合，同時發展新興學科和前沿學科。

學校亦將按照國家統一招生政策規定招收本科生，依照廣州科大及香港科大的畢業要求，頒發廣州科大畢業證書、學士學位證書及香港科大學士學位證書；依據有關規定及學校的畢業要求，實施香港科大碩士學位和博士學位教育，頒發香港科大碩士學位和博士學位證書。

國家教育部公布，批准正式設立香港科技大學（廣州），辦學地址則位於廣州市南沙區。（科大提供／校園設計圖）

兩校將實現實驗室及科研設施高效共用

教師延聘方面，廣州科大將採用與香港科大一致的學術標準與學術機制，鼓勵兩校教師開展緊密合作。兩校將共同構建與世界接軌的學術成果認定和學科資源配置機制，打造國際化的科學績效評價體系。

兩校將實現實驗室及科研設施高效共用，形成科研合力，有利於創造更多科創成果。兩校將推動學生互享課程資源，如符合兩校教務委員會聯合學術協商機制所定的要求，香港科大的學生可修讀廣州科大的科目及學位課程，廣州科大的學生也可修讀香港科大的科目及學位課程。

此外，在兩校資源條件允許的情況下，被香港科大及廣州科大錄取的學生，可以享受使用對方學校學術資源的同等權利。