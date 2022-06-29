國家教育部准設香港科技大學（廣州）　為第3間內地香港合作大學

國家教育部今日（29日）公布，批准正式設立香港科技大學（廣州），為第三間內地與香港合作的大學。當局表示，該校是廣州大學和香港科技大學具有法人資格的合作辦學機構，由廣東省人民政府管理，並開展教育教學活動，辦學地址則位於廣州市南沙區。

該校將按照國家統一招生政策規定招收本科生，頒發香港科技大學（廣州）畢業證書、學士學位證書及香港科技大學學士學位證書。而首批開設課程包括人工智能、數據科學與大數據技術、智能制造工程等三個本科專業，以及先進材料、智能交通、微電子等15個碩博士專業。



國家教育部公布，批准正式設立香港科技大學（廣州），辦學地址則位於廣州市南沙區。（科大提供／校園設計圖）

國家教育部網頁今日公布，批准正式設立香港科技大學（廣州）。當局指該校融合內地與香港優質教育資源，對於培養具有國際視野的創新型人才，促進內地與香港教育融合發展，「服務粵港澳大灣區建設具有積極意義」。

開展本科與碩士博士教育 將辦人工智能等課程

該校將開展本科和碩博士層次教育，按照國家統一招生政策規定招收本科生，並頒發香港科技大學（廣州）畢業證書、學士學位證書及香港科技大學學士學位證書。另外，該校亦依據有關規定實行香港科技大學碩士學位和博士學位教育，頒發香港科技大學碩士學位和博士學位證書。

香港科技大學（廣州）是經教育部批准設立的第三間內地與香港合作大學，前兩間分別為2005年設立的北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院，以及2014年設立的香港中文大學（深圳）。此外，香港城市大學（東莞）近日也獲批籌備設立，待完成籌設工作後，可向教育部申請正式設立。