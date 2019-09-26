港科大（廣州）項目獲批准正式動工　擬18個月內完成校園首期建設

廣州南沙粵港澳全面合作示範區重點項目建設今日（26日）舉行動員會，佔地113公頃的香港科技大學（廣州）同日正式動工。教育部有關負責人在會上宣讀了教育部批准設立港科大（廣州）的批覆。 行政長官林鄭月娥也有出席動員會，她致辭時表示，港科大（廣州）將為穗港兩地高等教育的交流合作開展新的局面，展現互補優勢，相信可透過交流及共享科研設施，深化兩地在教學、研究和科技成果轉化，以及學生交流等多方面的合作。

香港科技大學去年與廣州市人民政府和廣州大學簽署協議，合作籌建香港科技大學（廣州）。（科大提供）

港科大去年12月21日與廣州市人民政府及廣州大學簽訂三方協議，合作建設港科大（廣州）。根據最新規劃，港科大（廣州）是一所實施學歷教育的、具有獨立法人資格的內地與香港合作辦學機構，將培養具有創新能力的國家化高端人才，服務於粵港澳大灣區科技創新、產業升級和高質量發展。

據介紹，港科大（廣州）將實行研究生先行、多導師制的教育培養模式，同時通過選派港科大資深創校教授、全球招聘、鼓勵跨學科聘任等方式，遴選教學人才。

港科大方面稱，新校將以英文為基本語言，擬建的廣州校園不會重疊清水灣校園已提供的學科，而會專注更多的跨學科主題，相互補足。課程設計將圍繞訊息、功能、系統、社會四個樞紐定位，研究範疇涵蓋數據科學、機械人與自動化系統、人工智能、先進材料等新興和前沿領域。

港科大（廣州）項目效果圖。（南方都市報）

科大校長史維曾表示，「科大（廣州）以國際先進大學的模式辦學，依法享有高度學術自由。」據悉，科大教務委員會將負責新校的課程審批及評議，以確保新校的教學質量和大學政策符合科大辦學的理念和原則。

在招生上，新校園首階段將先招收研究生，待條件許可後也會招收本科生。實際上，港科大已於本年度率先在清水灣校園推出先導計劃，先行招收了106名研究生，試行港科大（廣州）擬設的課程、開展相關領域的研究。

下一步，港科大（廣州）將成立各類相關管理及管治架構，制訂章程和各項規章政策，以開展包括學科規劃、教職員招聘、組織架構與校園建設等工作。新校園的校長遴選以及創校教職員的全球招聘工作亦在推動。

港科大（廣州）校園規劃圖。（南方都市報）

此外，校園建築風格將與港科大一脈相承，建築規劃以配合四大樞紐定位相關的教學和研究活動為主軸，輔以生活配套和住宿設施，並以通達無障礙的室內學術走廊連接各學術單位。

關於工程進度，今年8月初，港科大選取美國設計團隊KPF開始啟動港科大（廣州）校園設計工作，8月底，南沙區完成徵地拆遷工作。根據建設方案，計劃於2019年底完成校園首期場地平整，預計18個月內完成校園首期建設工作。

至於工程建設費用，科大早前表示，廣州市政府同意提供新校所有建設費用，並將參照香港教育資助委員會對本地院校的資助模式，承擔新校未來基本營運經費。

（綜合報道）