回歸25周年｜會展站周四起暫關閉　鄰近打工仔：先搭車去灣仔站

後日是7月1日，灣仔會議展覽中心將舉行香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，國家主席習近平料來港出席典禮。警方連日來在會展一帶展開佈防，包括封鎖會展半島一帶，而會展站亦將於明日（30日）起暫封。



記者今日（29日）收工時間到會展一帶巡視，會展半島已被水馬封起，附近一帶亦有不少警員巡邏，而會展站部份出入口亦有警員站崗，有市民表示今日放工未受太大影響，但明日會展站暫封則需到灣仔站乘車，回家或需更長時間。



灣仔入境大樓行人天橋有不少警員站崗。（馬煒傑攝）

灣仔北一帶車輛需安檢現長車龍

記者放工時間到會展一帶巡視，會展半島範圍則被水馬圍起，每個出入口均有警員駐守，而鄰近海港中心及稅務大樓等地均有不少警察巡邏，進出灣仔北一帶車輛亦需接受安檢，出現長車龍。

至於將於明日起暫停開放的會展站，放工時間並未見嚴密佈防，但部份出入口亦有警員站崗，有不少市民在會展站出口平台觀望會展圍封的情況。

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會展附近上班市民：回到會展站未開時

市民嚴先生於會展附近上班，他指今日的封路措施未對他回家有太大影響，不過明日會展站暫停開放，他便要到灣仔站上車，路程上較遠，需多花五至十分鍾，「好似會展站未開嗰陣咁。」他表示，公司有發電郵提醒留意交通情況，明日會預早時間出門口上班，「搭去灣仔再行返過嚟。」

另一市民羅先生則認為封路影響不大，「行遠啲啫」。

▼6月28日 警方加強金鐘站及會展站巡邏▼



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▼6月28日 警方在灣仔會展一帶佈防▼

