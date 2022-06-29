疫苗｜60歲翁及74歲婦離世前兩周曾打針　10歲童針後胸痛疑心肌炎

政府今日（29日）公布，截至周日（26日）的過去一周，衞生署共接獲44宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中兩宗是曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名60歲男子及一名74歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

此外，衞生署接獲一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎報告，涉及一名10歲男童，他在接種復必泰疫苗後同日出現胸痛，情況穩定。



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截至周日晚上八時，已接種最少一劑疫苗的市民約674萬名，當中包括93.8%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,734宗異常事件報告，就涉及接種疫苗人士的死亡個案中，包括115宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘31宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為，至今未發現不尋常現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，5月30日至6月26日期間，整體死亡個案比率為每十萬人有43.8宗，而2018年至2020年同期平均的死亡個案比率為每十萬人有42.1宗。此外，流產個案比率為每十萬人有13.5宗，而2018年至2020年同期平均的流產個案比率為每十萬人有21.2宗。未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。