飛磚殺人｜精神科醫生對次被告會面時高度焦慮　質疑說話是否準確

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉誤殺案今在高等法院續審，辯方的精神科醫生續作供。醫生認為，次被告在第一個錄影會面處於高度焦慮的情緒狀態，並指他的專注力和記憶力可能受損，質疑他當時說話的準確性。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。惟案中證據不足以支持謀殺罪，該罪改為誤殺罪。

精神科醫生黃宗顯指，從次被告和警員進行的第一個錄影會面可見，次被告在中途休息時步履不穩，需用右手按著椅子，在場的母親亦有扶持他。此外，次被告說話的聲線亦較輕，雙手緊握，黃認為次被告當時很緊張。

精神科醫生認為 次被告在錄影會面時專注力和記憶力或受損

此外，次被告當時亦曾手震，用右手按著左手，反映他很大壓力。同時，在會面中的警員亦留意到次被告曾打呵欠和現疲態。

黃認為，次被告當時處於一個高度焦慮的情緒狀態，不是處於理想狀態，黃質疑次被告當時說話的準確性。此外，黃認為患有抑鬱症和驚恐症的次被告當時狀態欠佳，感焦慮，加上未有機會服藥等，其專注力和記憶力可能受損。

案件下周一續審。

案件編號：HCCC322/2020