習近平訪港多區實施特別交通安排　告士打道至東區走廊下午擠塞

中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平及其夫人今日（30日）訪港，警方早前宣布在全港多區實施特別交通安排，包括昨（29日）凌晨兩時起，封閉會展一帶道路，包括菲林明道天橋北行線、龍和道等，接近東區一帶包括耀星街同樣封閉。



據Google Map網上地圖所示，下午港島北一帶交通出現擠塞，今早交通仍然暢順的告士打道、夏愨道等，下午約3時路況顯示為路面壅塞的紅色。擠塞路段一直向東延至東區走廊，路況顯示為非常壅塞。至於九龍區的西九龍一帶，前往西九文化區的連翔道，路況資料亦顯示為非常壅塞。



▼6月30日早上，灣仔會展築起大型水馬陣▼



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習近平及其夫人今午（30日）3時抵港，警方在全港多區實施特別交通安排。自29日凌晨兩時起會展一帶、灣仔北將分階段封路；港鐵會展站暫時關閉。

警方早前宣布，「會展半島」所有道路封閉，包括菲林明道天橋北行線、龍和道等，接近東區一帶包括耀星街都會封閉。部份路段包括菲林明道、港灣道等，則會間歇封閉。

警方今早已在灣仔加強布防，在官員及議員閉環隔離的萬麗海景酒店、君悅酒店，以及附近的中環廣場與港灣道一帶，已築起大型水馬。

▼6月30日早上，大批警員在西九高鐵站一帶駐守及巡邏▼



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告士打道至東區走廊壅塞

據Google Map網上地圖所示，今早交通仍然暢順的灣仔告士打道，路況資訊在下午轉為代表擠塞的紅色，至於擠塞路段一直向東延至東區走廊一帶，有關路段的路況資訊亦顯示為紅色或啡色，即路面情況非常壅塞。而告士打道向西伸延，往上環方向的夏愨道、干諾道中，路況資訊同樣顯示為紅色或啡色，即亦出現壅塞。

至於「會展半島」的「外圍」一帶，同樣出現擠塞情況，其中莊士敦道、皇后大道東，路況資訊亦顯示為紅色或橙色，龍和道轉往愛丁堡廣場的一段路亦顯示為紅色。堅拿道天橋、及紅磡海底隧道一帶亦塞車。

西九站麗翔道至連翔道現擠塞

另外，今早已全面封閉的西九高鐵站，大量警察在圓方及戲曲中心一帶駐守及巡邏。至今午約三時，連翔道往南昌的路段疑因封路亦出現擠塞。