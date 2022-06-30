回歸25周年｜會展一帶警方嚴密布防 大型水馬陣 警員截查途人

今年是香港回歸25周年，據悉國家主席習近平今午（30年）將乘高鐵抵港，出席香港回歸25周年慶祝大會暨第六屆特區政府就職禮。

警方日前已公布會在灣仔和中區一帶大規模封路，以加強布防。記者今早到會展一帶視察，在港灣道一帶有大型水馬陣，鄰近的一帶以至天橋，每隔約100米便有警員駐守、截查途人，駛經君悅酒店外的車輛亦被截查。惟在封路範圍外的軒尼詩道等區域則不受影響，人流如昔，多間食肆依舊大排長龍。



▼6月30日 灣仔會展一帶情況▼



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灣仔軒尼詩道一帶今早狀況平靜，人流如往常無異，惟登上灣仔北行人天橋後，氣氛漸趨緊張，每隔約100米便有警員駐守，及後步行至會展對開，便設置了大型水馬，沿會展一直到演藝學院一帶，水馬陣才終止。

沿途不斷有駐守警員上前截查停下腳步拍照或逗留的市民，要求他們出示身份證和記者證，並着他們盡快離開。而進出分域碼頭街和會展一帶的車輛均要通過警方檢查才可獲放行，氣氛相當緊張。

不過，到中午時份，離會展較遠的灣仔軒尼詩道、譚臣道等一帶，氣氛則相對較為輕鬆，警方亦無加強布防，午餐時間，「打工仔」依舊外出用膳，不少食肆大排長龍。惟亦有茶餐廳卻大呻今日生意大跌，「全部伙計都企曬喺度，你睇到㗎」，負責人表示不想評論生意受影響的原因。

▼6月29日 灣仔會展一帶情況▼



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▼6月28日 警方在灣仔會展一帶佈防▼

