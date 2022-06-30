回歸25周年圖輯︱習近平訪港　警方採最高規格安保　多區嚴密佈防

明日（7月1日）是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席香港回歸25周年慶祝大會暨第六屆特區政府就職禮，預料今午（30日）將乘高鐵抵港。領導人抵港前，全港各區加強佈防，訪港領導人團隊可能到訪的地點均有大批警員駐守及巡邏。



在西九高鐵站，全部入口關閉，車站外圍設大型水馬，鄰近的港鐵柯士甸站同樣關閉多個出入口，同時有大批警員在圓方及戲曲中心一帶駐守及巡邏。至於港島的會展，今早約9時警方再加強佈防，並在港灣道一帶築起大型水馬陣，又加派警員在行人天橋及通道出入口管制戒備，而駛經君悅酒店外的車輛亦被截查。



另一消息指領導人會到訪的科學園，附近的大學站外禁止停泊私家車，司機不能停車須立即離開。此外，亦有警員在吐露港單車徑住科學園出入口搬鐵馬，表示將會封閉該出入口，沿路單車徑、巴士站及海濱均有鐵馬陣。



▼6月30日早上，灣仔會展築起大型水馬陣▼



+ 13

▼6月30日早上，大批警員在西九高鐵站一帶駐守及巡邏▼



+ 4

▼6月30日早上，科學園設鐵馬陣▼



+ 6