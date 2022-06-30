回歸25周年｜習近平疫後首次離開內地　抵港強調一國兩制是好制度

今日（6月30日）下午3時，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛乘專列抵港，出席將於明日（7月1日）舉行的慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察香港。行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等到場迎接。

抵港後，習近平在高鐵香港西九龍站歡迎儀式上發表簡短講話，他強調「一國兩制」是個好制度，具有強大的生命力。



國家主席習近平和夫人彭麗媛抵港。（香港01直播截圖）

習近平抵港後發表講話，以下是講話全文：

大家好，在香港回歸祖國25周年之際，我再次來到香港，感到十分高興，明天是香港回歸祖國25周年慶典日。全國各族人民都將和香港同胞一道慶祝這件喜事，在此我向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。

距我上次到香港來，已經過了5個春秋，這五年我一直關注著香港、牽掛著香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。過去的一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。

事實證明「一國兩制」具有強大的生命力。它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉，「一國兩制」是個好制度。正可謂「行而不輟，未來可期」。只要我們毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出新的偉大的貢獻。

+ 6