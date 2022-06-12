古董車｜業界轟殺錯良民向黃錦星專頁派嬲　局長反建議申老爺車牌

環保署上月31日傍晚「突襲」宣布，約五個半小時後「一刀切」取消古典車首次登記時豁免受噪音及空氣排放規例管制安排，殺古董車迷一個措手不及，紛紛到環境局局長黃錦星的社交網站「派嬲」抗議。局長在社交網站一度提出反建議，指車主仍可申請「老爺車行駛許可證」，惟一年內在路上限行駛12日。

有古董車業界反駁，超過30年以上的古典車甚少用作日常代步，被冠上污染及噪音之罪並不公平；業界又擔憂無規管、無需驗車、無掛車牌的「年輕版」古典車利用「老爺車行駛許可證」在道路上飛馳，猶如「道路炸彈」，亦難以辨識。



▼以往古董車巡遊及展覽▼



+ 9

新規例下，古典車的廢氣及噪音標準與一般私家車看齊，惹來眾多車迷及收藏者不滿。黃錦星嘗試在其社交網站留言區「撲火」，解釋指環保署2020/21年度在投訴車輛噪音熱點進行現場路邊調查及噪音監測，在4,000多項記錄中，發現約七分一懷疑涉及改裝排氣管的私家車，均是較受歡迎申請噪音豁免排放要求的車款。

根據環保署記錄，過去五年共約5,000輛古典汽車獲豁免排放要求，其中逾七成車款與上述涉及改裝排氣管車款相同。黃又指，為減少環境噪音及提升空氣質素，故本月起取消相關「酌情豁免安排」，但沒有解釋古典車對空氣質素的確實影響。

環境局局長黃錦星解釋，過去五年共約5,000輛古典汽車獲豁免排放要求，其中逾七成車款與涉及改裝排氣管車款相同。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

局長在網上「現身」解畫，未能撲熄民怨，反被收藏者批門外漢。香港珍藏車協會會長劉樹英說，每個會員持有的古典車數量，由數部至數十部不等，甚少用作日常代步，多數在周末或出席活動才出車，以收藏為主，亦要不時維修冀保留其原始性，改裝古董車只會失去其價值。

古典車收藏家、香港珍藏車協會副會長馬大立亦批評，政府要打擊非法改裝，卻選擇「一刀切」全面撤銷豁免，屬矯枉過正。馬建議當局，應要求環保署成立後才出廠的車輛，必須符合當年出廠的環保標準，相信爭議聲音大減。

環保署稱豁免遭濫用 逾七成屬日常代步型號

環保署回覆《香港01》查詢時解釋，現時香港約有5,000多輛古典車或個人進口用的汽油車，獲豁免受排放管制。當局留意到部份車主有濫用相關豁免情況，獲豁免車輛並非原意具收藏價值的車輛，逾七成是用作日常代步型號，甚至被改裝成噪音滋擾源頭，經改裝後路旁噪音可超過90分貝（A）；而20年前製造的汽油私家車，其污染物排放率較符合現行廢氣排放標準的新汽油私家車可高出10多倍。

「老爺車行駛許可證」要求「申請的車輛必須最少有20年車齡，而且行駛的目的只是由一個場地往另一個場地，或只是參加由香港老爺車會或其他認可的組織籌辦╱參與的活動」。（申請書截圖）

「老爺車行駛許可證」疑鬆綁 業界憂增「道路炸彈」

黃錦星亦提及，車主若有意在道路上駕駛經典型的古典車輛，仍可向運輸署申請「老爺車行駛許可證」。

翻查「老爺車牌」的簽發條件，當局要求「申請的車輛必須最少有20年車齡，而且行駛的目的只是由一個場地往另一個場地，或只是參加由香港老爺車會或其他認可的組織籌辦╱參與的活動」。劉樹英指，以往簽發「老爺車行駛許可證」，事前須獲得有信譽的車會發出推薦信，以參加車會活動，擔憂當局會否修訂為容許車主自行申請。

她說，「如果不加規限，所有人可自行申請，有10部車款相若的日本Supercar取得許可證後，在吐露港飛車，又無須掛車牌，政府捉都捉唔到」，變相是放寬。她又指，即使車主申報行駛的目的是由A點前往B點，亦難以監管是否按原路線行走，猶如「道路炸彈」，超速也難以辨識，加上無須驗車，或因而進一步助長稍年輕的古典車改裝。

馬大立亦認為，以往「老爺車行駛許可證」申請，靠有信譽車會事先篩選作把關，但用途不包括「攞去威」，擔心當局若改要求，會更「亂哂龍」。

運輸署稱無批出欠認可組織發出證明書的申請

運輸署回覆指，會按個別情況審批及發出「老爺車行駛許可證」，主要涉及車齡最少20年的老爺車參與特定活動，一般為慈善活動，如展覽或巡遊。附帶條件包括規限有關車輛只可在12個月有效期內，最多12天指定日期在道路上行駛。申請人亦須在確定每次活動的指定目的、既定日期和行駛路線後，再到運輸署辦理手續，每張費用820元。

過去五年，運輸署每年僅發出92至127張「老爺車行駛許可證」。運輸署發言人表示，根據紀錄，沒有批出未能提交香港老爺車會或其他認可組織發出證明書的申請。至於使用該許可證的車主交通違規情況，警方稱沒有備存相關數字。