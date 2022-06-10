古董車突取消排放豁免惹爭議　業界今與環境局開會　或有微調空間

環保署上月底突然宣布，本月起取消古典車首次登記時可豁免遵守噪音及空氣排放的安排，惹來一眾車迷不滿。

香港汽車會今（10日）連同多名業界代表與環境局官員會面。會長李耀培會後表示，環境局承認事前沒有諮詢業界意見，也沒有想過引起如此大的迴響，承諾會考慮有否微調空間，包括研究延長寬限期的可行性。



香港汽車會下午聯同香港珍藏車協會、香港汽車服務業聯會、香港迷你車會等代表，與環境局副局長謝展寰及環保署代表會面。李耀培會後表示，在今次閉門會議上，局方承認推出新安排前，沒有諮詢業界意見，也沒有想到取消豁免安排後會引起如此大的迴響，承諾會考慮有否微調空間，包括研究延長寬限期的可行性。

李耀培表示，環境局承認事前沒有諮詢業界意見，也沒有想過引起如此大的迴響，承諾會考慮有否微調空間，包括研究延長寬限期的可行性。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

千部古典車已抵港等出牌

環保署早前指，車主如在6月1日前已簽訂合約購買、訂購及已支付該古典車輛的全部或部份款項，或已安排個人進口用的車輛付運來港，最遲6月14日下午5時前向環保署提交所需證明文件，為該車輛申請豁免測試及證明符合相關排放要求的規定。

李耀培表示，目前已抵港、仍等出牌的古典車約1,000部，部分亦正從外地船運來港，未能趕及在「死線」前符合申請資格，倘「一刀切」取消豁免將造成不公，已建議當局「畀條生路」，讓其等到符合20年車齡資格，仍可申請豁免符合排放要求規定。他又指，本港是中國唯一能保存古典車文化的地區，希望當局參考外國古典車保育政策，調整豁免措施。

政府去年推出《香港電動車普及化路線圖》，目標2035年或以前停止新登記燃油私家車，李耀培稱當局指過去五年古典車入口數字上升，擔心豁免安排遭濫用，但不解當一般燃油車亦設過渡期，古典車卻要馬上收緊。有業界亦反映，倘當局擔心古典車非法改裝，更應加強執法，而非「一刀切」全禁，直言除了影響古典車車主，還有進口商、零件銷售商及維修工人等生計。