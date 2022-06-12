古董車｜環保署突取消豁免　業界料逾千車無法落地：成個文化無咗

環保署早前突然宣布，本月起取消古典車首次登記時，獲豁免受噪音及空氣排放管制的安排。古董車如要在港出牌落地行駛，需滿足最新的噪音及排放要求，業界質疑難過登天，形同趕絕古董車入口。有進口俗稱「JDM」日本出廠舊車的車行負責人預計，新措施下或有逾千部古董車受影響，無法在港落地行駛，料其車行將損失30%至40%的生意額。



該車行負責人又指，作為古董車愛好者，對環保署新安排感到十分傷心：「唔係殺死咗個行業咁簡單，係成個文化、興趣都無咗」。他希望環保署能寬免古董車的排放要求，可容許車主透過加裝催化轉換器等系統，減少廢氣排放，「我哋都想空氣好、都想環保，但以佢（環保署）一刀切標準，真係好夾硬嚟。」



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措施趕絕古董車行 業界︰再沒有生存空間

彭先生的車行有進口俗稱「JDM」的日本出廠舊車，他認為環保署新安排太突然，其車行現時有約10部古董車，出廠時間未夠20年，部份只差一個月，原本計劃待車齡屆20年後申請豁免。其車行亦有約10部車，於5月底為客人在日本訂購但尚未運到港，「收咗訂啲車又嚟唔到，咁邊個負責？叫個客喺日本賣番出去，定照入香港擺喺度供奉？」

彭指，現時業界不知道相關古董車可如何處理，而據他了解，不少車行各有20至100部古董車，未向運輸署申請首次登記，部份古董車進口價格已達一百萬元。彭先生的車行目前已暫停接新訂單，他料市場上「唔會再買到咁經典嘅車」。他亦看淡後市，古董車車行亦再沒有生存空間，「將來或者一面倒只會賣電動車或混能車」。

收藏者絕少以古董車代步 難理解港府邏輯

彭先生除了是車行負責人，同時亦是古董車收藏者，有逾30部珍藏。他坦言，對環保署新安排感到很傷心及極度失望，直言「玩車慘過做賊」。他說，香港以收藏古董車在世界聞名，但新措施推出後，古董車抵港後也難以申請牌照行駛，只可作收藏用途。

港府早前解釋，取消古董車首次登記時的噪音及排放限制豁免，目的是為減少噪音及改善空氣質素。彭先生認為，港府對古董車有誤解，強調極少收藏者會以古董車作日常代步用途，大部份車主偶爾在假日駕駛出外，「落雨、打風、太熱都唔會揸出街，平時存放喺室內地方。(現時)你行過彌敦道都見到好多人掩埋口鼻，唔通又係因為古董車？」他又舉例指，其收藏的古董車中，有多部其實一年以上沒有駛離車庫。

質疑要求古董車達新排放標準形同封殺

環保署指市民以後可按現行排放標準引入古典車，彭先生批評，如強行要古董車的環保標準與現時新車看齊，達到歐盟最新的排放標準，根本無可能做到，「分分鐘幾年前嘅車都做唔到，其實係封殺。」他批評當局要求太過苛刻，比喻做法有如「畀你用第一代iPhone，但要出到4K、用到5G，係無可能做到。」

他希望當局可寬免古董車的廢氣排放要求，並考慮要求1985年或以前生產、使用化油器引擎的古董車只可在假日行駛。

古典車收藏家批新規例下本港「五輸」

古典車收藏家、香港珍藏車協會副會長馬大立擁有的古典車不計其數，最老的一部車齡已達99歲，與該車為伴達38載。他談及新規例時不勝欷歔，「潮濕我都唔揸，唔好話落雨，點樣污染環境？」他認為，政府「一刀切」安排趕絕古董車，只會造成「五輸」，包括失去本港獨有汽車文化。

他又擔心，若古董車依靠「老爺車行駛許可證」行駛，毋須驗車及管制，會增加道路危險；無古董車亦會影響旅遊業，失去吸引外地旅客來港觀賞的賣點；政府亦失去進口車輛的稅收；甚至打擊汽車維修業。

香港珍藏車協會會長劉樹英亦批評，政府在零諮詢下，突然扼殺古典車行業及本港汽車文化，加上古董車出廠的年代，根本沒有環保條例，強行要求舊車符合最新環保條例，並不合理，「要我驗環保6（歐盟6C廢氣排放標準）先可以上牌，就好似今年60歲，叫你變返10歲，你變唔變到？」，要求暫緩新安排，並進行公眾諮詢。

約1,500部古典車已入口但未作首次登記

環保署回覆《香港01》查詢時指，豁免措施原意是讓少量20年車齡以上，如在60、70年代出廠具收藏價值，亦非用作日常代步的車輛，在不影響整體排放大前提下，豁免符合相關規例的管制。但有關車輛進口數量，由2011至2016年約少於500輛，上升至2021年約1,600輛，佔整體入口二手車數量約15%及首次登記私家車和電單車總數約3%。

截至上周五 環保署接獲約750宗豁免申請

環保署估計，現時有約1,500部20年車齡以上車輛已入口香港，但未作首次登記，亦已預留兩周讓擁有人為在本月前已入口或安排船運到香港的古典車輛，申請噪音及空氣排放豁免。

截至上周五（10日），環保署共接獲約750 宗申請。對於被業界批評事前「冇諮詢」，發言人解釋，若預先諮詢業界取消豁免，極可能在短期內引起大量此類車輛進入香港市場，並不合乎公眾對改善噪音環境及空氣質素的期望 。

環保署︰安裝催化轉換器仍可能不符廢氣排放或車輛登記要求

至於是否容許古董車透過安裝催化轉換器，滿足排放要求。環保署發言人指，催化轉換器應用於車輛時的實際減排效能，會受制於其設計、運作規格和能否與個別車輛型號的引擎和其他有關設計匹配等因素，建議有意為進口的汽油車安裝催化轉換器的車主﹛向汽車製造商了解，相關改動可能對有關車輛的影響(如車輛安全及減排效能等)。

環保署續指，車主亦須注意潛在風險，因為這些車輛有可能在改裝後，仍不符合現行首次登記車輛廢氣排放標準及《道路交通(車輛構造及保養)規例》(第374A章) 的規定，而未能作出車輛登記。