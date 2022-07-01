麥美娟首以民青局局長身份出席活動　冀盡快制定青年發展藍圖

香港回歸25周年，九龍社團聯會今午在尖沙咀街坊福利會會堂舉行的「同心共融·再開新篇 慶祝香港回歸祖國25周年」文藝活動，新上任的民政及青年事務局局長麥美娟新首度以局長身份出席公開活動。她在活動後表明，希望盡快制定青年發展藍圖，期望不論立場及看法，年輕人都有機會在香港發展。



九龍社團聯會舉行多項活動，包括今午在尖沙咀街坊福利會會堂舉行的歸回歸的文藝活動。民政及青年事務局局長麥美娟新上任後首次以局長身份出席公開活動，她在活動中致辭時首先表明上任後，會「講嘢要跟稿讀，費事講錯嘢」。

聯會是民間與政府溝通橋樑

她續指，近年社會不穩定，通過國安法後，愛國愛港團體的支持相當重要。她提到，聯會的屬會遍布各區，社區網絡強大，是民間與政府溝通的橋樑。

麥美娟提到，今年初爆發第五波，聯會及各界團體與政府合作抗疫，包括推出居家抗疫的支援計劃、包裝及派發抗疫包，向義工們致謝，並期望他們未來繼續與政府「同為香港開新篇」。

麥美娟會見傳媒時提到，作為新局長感到責任重大，並指正如國家主席習近平亦提及，青年發展與香港發展互相扣連。她續指，民政及青年事務局並非只是「改個名」，而是反映政府對青年發展的重視。

麥美娟：不論係咩立場、睇法，都希望年輕人有機會發展

麥美娟提到，近年社會氣氛令大眾關注青年人，希望盡快制訂青年發展藍圖，與其他政策局共同就幫清年人解決「學業、就業、創業、置業」的問題，令年青人見到希望及機會。她強調，「不論係咩立場、睇法，都希望年輕人有機會發展。」

九龍社團聯會常務理事長林德興在活動上表示，今年為新一屆政府的「開局之年」，聯會未來會積極配合行政長官李家超的政綱，會積極培訓及引薦人才，而在地區服務上會加強與政府溝通和合作，協助成立「地區服務及關愛隊」。

油尖旺各界慶香港回歸25周年活動籌委會主席楊詩傑則指，25年來香港歷盡挑戰，但在中國持持下一次次度過難關，如今年香港爆發第五波疫情，中央亦是「香港只要有求，祖國必定有應」，認為這正是「一國兩制」的優勢。