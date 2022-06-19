李家超班子｜4名立法會議員辭職入政府　麥美娟：不只熟悉勞工

新一屆政府主要官員名單出爐，4名立法會選委界議員轉跑道加入政府，包括出任律政司副司長的民建聯張國鈞、任民政及青年事務局局長的工聯會麥美娟、出掌創新科技及工業局局長孫東，以及任審計署署長的林智遠。

立法會主席梁君彥表示，秘書處已收到4人辭去議員席位的書面通知。



梁君彥祝賀剛獲中央政府任命的第六屆政府主要官員，他欣悉新班子順利組成，期望新任政府與立法會繼續保持良性互動，以達致良政善治。他同時恭賀4位立法會議員加入新班子，相信他們會在不同的崗位上履盡職責，繼續為香港市民服務。

候任民政及青年事務局局長麥美娟在記者會表示，已辭任立法會議員，並向工聯會辭去副會長職務，但保留為工聯會會員身份。麥美娟說，會全面檢視青年政策和青年發展藍圖，與不同持份者和青年工作者溝通。

區議會去留？麥美娟：檢視做好地區治理

對於被指未必受年輕人歡迎，她強調自己有多年地區經驗，善於與包括年輕人接觸，自己不只熟悉勞工範疇，以往有參與青年、婦女等工作，認為出任新崗位是合適。至於區議會存廢，麥美娟說，會接觸持份者聽取意見，如何做好地區治理工作。