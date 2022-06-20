【李家超/新班子/麥美娟/民政及青年事務局局長】李家超政府高官名單揭曉，最引起網民熱議的人選，是民政及青年事務局局長麥美娟。有網民都認為麥未夠班，而且從政以來不時鬧出笑話，更被傳試過當著其他建制派面用粗口罵林鄭。



👉林鄭班子最後倒數 9個高官任內膠事：陳帆睇新聞先知沙中綫出事

工聯會立法會議員麥美娟，葵青區議員出身，最高學歷為香港中文大學英文系學士，其過往言行亦不時引起爭議。2019年因修例風波，傳出她在禮賓府，當著一眾建制派面前，指責林鄭誤判民情，大罵對方「X街」，令林鄭淚灑人前。除了此之外，更試過用宣傳標語遮住落選黨友王國興的樣子，被批將對方「用完即棄」。

+ 4

👉李家超八字眉是Lady Killer ？面相學家：表面隨和內心其實是...

不過也有網民表示，其政績如何仍有待觀察，大家應該俾機會，不應未上場就已經妄下判語。大家又點睇？

同場加映：李家超選特首變吹奏大會 11句花式歌頌：香港如此多嬌還看家超

由參選到當選，李家超幾零負評，不論選委、上司、下屬曾日老師甚至同學，都對他大加讚賞，有如成為一個「誇誇大會」。李家超公務生涯數十年，在不同領域都是「有朵之人」，不少人都分享跟他共事的經歷，亦出現不少金句。除此之外，亦有不同界別人士開始稱李家超是合適人選，當中不乏讚美之詞，但有的卻令網民感到「吹奏過頭」，太過誇張。👉即睇有幾誇張👈