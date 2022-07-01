增2,318確診連續三日破二千　「為食火鍋」增7人染疫　累計11宗

本港確診數字連續第三日破二千宗，今日（1日）新增2,318宗確診個案，其中153宗為輸入案，但只有58宗新增確個案須留院治療，另增1宗死亡個案，為一名88歲患有長期病、住安老院的女病人。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑BA.4或BA.5群組的觀塘萬泰利「為食火鍋」群組今日再多7宗個案，全部在6月24日晚去過涉事食肆，現時累計發現11宗個案。



歐家榮表示，新增的2,318宗個案中，有2,165宗屬本地個案，包括1,404宗為快速測試陽性覆檢後確診，另有153宗輸入個案，包括85宗在機場臨時樣本收集中心採樣發現、47宗在檢疫酒店發現。

「為食火鍋」群組再多7個案 累計11人染疫

他續稱，觀塘萬泰利「為食火鍋」群組今日再多7宗個案，全部在6月24日晚去過涉事食肆，現時該群組共8男3女確診，有一宗為康橋大廈同一單位的相關個案。11名確診者均在6月26日至30日發病，年齡介乎34至56歲，已透過疫苗通行證取客人資料。

已到場取環境樣本化驗

歐家榮續稱，當局昨日發出強檢公告後，再發現陸續有當晚光顧的食客染疫，已聯絡食環署，昨日亦有到場巡查，觀察其衞生及疫苗通行證情況，中心正核對個案中。他又稱中心已到餐廳做現場調查，包括取得環境樣本化驗，亦已聯絡機電署跟進。中心仍在調查有關群組，已要求所員工做檢測，據知食肆已全面清潔。

再多4院舍爆疫 涉2名員工及3名院友

此外，歐家榮表示，昨日再多4間院舍出現爆發，涉及2名員工及3名院友。爆發院舍情況如下：

1、荃灣圓玄護理安老院三樓：兩名院友陽性，全部已打三針，同房9名院友列密切接觸者；

2、葵涌禮賢會葵盛東護理安老院：一名員工確診，已打三針疫苗，最後上班日為6月27日，29日出病徵及核酸陽性，同院17名院友列密切接觸者；

3、東區安樂護老中心： 一名院友染疫，已打三針，在6月30日發病，同日被檢出陽性，患者26日曾出過社區，3名院友列密切接觸者；

4、南區港安護老之家：一名護理員陽性，已打三針，於29日發病，同日陽性，3名院友列密切接觸者。



增1死 涉88歲長期病女院友

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日新增1名病人離世，為88歲住安老院的女病人，她長期卧床、需插胃喉餵食，有腦退化，腦曾重複中風。她在6月23日因氣喘、咳痰入院，其後檢測陽性，CT值為23，醫生處方抗病毒藥，並發現她同時有尿道炎，由於其身體較差、年紀較大，延至昨日不幸離世。

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