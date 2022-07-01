強制檢測｜增66處油尖旺最多　維記咖啡粉麵、時代廣場炙宴上榜

本港新冠肺炎確診數字持續上升，昨日（30日）新增2,358宗個案，突破二千大關。食物及衞生局將66個處所納入強制檢測名單，為疫情反彈以來新高。

名單上35個地點為住宅，30個是食肆，九龍區佔逾半。油尖旺為重災區，共有14處上榜，其中12個為食肆。

強檢地點不乏知名高尚住宅，如尖沙咀君臨天下3座和跑馬地樂活臺；食肆則有深水埗維記咖啡粉麵和銅鑼灣時代廣場炙宴等。

公告列明，若任何人士指定時間在公告中的大廈逗超過兩小時，或曾到訪上述食肆，需要於今日或明日（1日或2日）進行核酸檢測。



▼6月30日強制檢測公告▼



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油尖旺多間食肆列強檢

油尖旺上榜地點大部份是街道人流密集的餐廳，包括旺角彌敦道歐亞銀行大廈頤東酒家、尖沙咀冠華中心金功夫、奧海城金滿庭、油麻地上海街東海粥店和白加士街囍記車仔麵等。強檢大廈則有尖沙咀君臨天下3座和大角咀道67-85號興旺大廈。

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼



灣仔區有8處上榜，為各區中第二多，主要是住宅大廈，如跑馬地樂活道4號樂活臺、堅尼地道128-130號慧景臺和駱克道336-342號樂友大廈等。

懷疑BA.4或BA.5個案在社區有爆發跡象，部份與深水埗順寧居有關連，順寧居和有患者曾光願的觀塘為食火鍋公司也被列入名單。

深水埗新生會大樓庇護工場上榜

有5個處所因污水檢測呈陽性而須強檢，遍佈港九新界，包括長沙灣蘇屋邨櫻桃樓、柴灣環翠邨盛翠樓、香港仔漁暉苑安暉閣、大埔寶鄉邨寶順樓和屯門新圍苑新凱閣。另外，深水埗新生會大樓庇護工場也在強檢名單上。

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼



位於荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至7月2日（星期六）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部份大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

政府表示，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 7 月 1 日)▼

