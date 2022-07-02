運輸及物流局局長林世雄首撰文　提升國際航空樞紐及航運中心地位

新一屆政府昨日（7月1日）在國家主席習近平監誓下就職，執掌新設的運輸及物流局的局長林世雄今日（2日）首次在網誌撰文稱，其局的工作是要確保本港的交通運輸能配合本港的發展，並要提升香港作為國際航空樞紐和國際航運中心的地位。他承諾會與業界前行，致力提升香港物流的軟件和硬件，「為香港開創更輝煌的新里程。」



林世雄︰確保人流和貨運不論對內對外都暢通無阻

由發展局常任秘書長（工務）調升至局長的林世雄表示，其執掌的運輸及物流局局長是由運輸及房屋局分拆出來，日後會專注推動和統籌有關運輸及物流兩大範疇的發展，該局的工作是要確保本港的交通運輸能配合香港的發展，人流和貨運不論是對內還是對外都暢通無阻，同時亦要鞏固和提升香港作為國際航空樞紐和國際航運中心的地位。

林世雄。（資料圖片/林若勤攝）

林續指，本港擁有國際機場和港口，形容是「世界一流的航運設施」，加上本港具效率高、連繫性強和覆蓋面廣的優勢，利用現有設施和優勢，再推動政策支持物流業發展，是其局的工作方向之一。

習近平昨日監誓後發言，指中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位等，拓展暢通便捷的國際聯繫。林世雄承諾，會與運輸物流界和市民攜手前行，「為香港開創更輝煌的新里程，做到習主席要求的『務實有爲，不負人民』。」