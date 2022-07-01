甯漢豪出任發展局局長後首撰文：緊記公僕身份　以市民福祉為目標

國家主席習近平今日（7月1日）為新一屆政府司局長監誓，由常任秘書長升任至發展局局長的甯漢豪，下午在該局的社交網站專頁撰文，是她執掌該局後的首次。她在文中到，在本港回歸25周年的大日子下，由習近平監誓就職別具意義，強調會緊記自己「公僕」的身份，會以市民福祉作為最大施政目標，冀能讓每位市民都能安居樂業。



甯漢豪表示，在本港回歸25周年的日子，在習近平監誓下就任發展局局長，形容今日對她的意義「特別重大」。（發展局fb圖片）

執掌發展局的甯漢豪在局方的Facebook專頁發文稱，由公務員隊伍中的常任秘書長，升任至主要官員中的一名局長，仍會時刻緊記自己「公僕」的身份，承諾會繼續秉持這份初心，以市民的福祉作為最大施政目標，讓每位市民都能安居樂業，過上更好的生活。

甯漢豪續指，在本港回歸25周年的日子，在習近平監誓下，宣誓就職成為第六屆政府的發展局局長，形容今日對她的意義「特別重大」。她感謝習近平在此關鍵時刻，親臨香港出席慶典和視察，「讓我深深感受到中央對香港的重視、關懷和支持。」

甯漢豪。（資料圖片／張浩維攝）

對於習近平今日發表的演說，她認為已就香港的未來發展方向，作出重要指示，明確指出「一國兩制」必須長期堅持，香港才能維持長期繁榮穩定。她強調，會緊記習近平提出的四點希望，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。

她再三承諾會「克盡己任，致力為香港開創新局面、實現新飛躍而出一分力」，有信心與市民攜手前進，「香港必會迎來另一個更繁榮昌盛的二十五年！」