習近平監誓提四個希望　葉國謙：解決房屋老人問題成施政指標

今年是香港回歸25周年，一連兩日訪港的國家主席習近平昨日（7月1日）出席新一屆政府的就職典禮期間，發表講話時，對政府提出「四個希望」。全國人大代表葉國謙今日（2日）表示，習近平的講話對港府往後的施政定下指標，要求政府不要再離地，要加大力度解決房屋、老人等問題，而立法會亦不能再做「絆腳石」。

身兼立法會議員的基本法委員會委員梁美芬亦提到，習近平強調「一國兩制」會持續，為憂慮2047後能否繼續「50年不變」的港人派「定心丸」，形容其講話已為香港帶來「大禮」，認為政府應加強青年人的教育，增強國家觀和國際視野。



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全國人大代表葉國謙早上在港台節目《星期六問責》表示，習近平在疫情下仍親身出席本港回歸慶祝活動和新一屆政府的就職典禮是「重要時刻」，加上兩年前制訂了《港區國安法》和「完善選舉制度」，他形容「香港已經由一個亂世變成到穩定」，而在《基本法》的闡述下，「50年不變」現時已走到一半，認為本港有必要向世界展示，「一國兩制」在港的成功實踐，認為習近平昨日發表的講話，對本港未來一國兩制的發展，有「權威性、一槌定音嘅聲音」、「（一國兩制）係冇任何理由去改變、必須要堅持。」

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葉又稱，習近平在講話中提出對政府的「四個希望」，如同對港府今後工作的要求，當中在「切實排解民生憂難」方面，反映中央要求新一屆政府要以普通市民的期盼作為施政的最大追求，不能再離地，要加大力度解決房屋、老人、創業等問題。他認為四個希望能給予政府施政方向，成為今後工作的成效指標，而立法會亦不能事事阻撓，成為政府的「絆腳石」。

梁美芬亦指，習近平已為香港帶來「大禮」，在講話中指出本港的優勢亦包括普通法，故只要遵守一國兩制、基本法和本港的法律，在港便有很大機會發展。她特別提到，早前被受關注的「三權分立」爭議，強調行政、立法機關是互相制約，立法會應監察政府，「事實上呢樣嘢大陸已經做咗好耐㗎啦，佢（習近平）只係將一啲問題再講一次。」

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梁又批評，美國國務卿布林肯近日再次對一國兩制「說三道四」，西方聲音亦不斷抹黑，而習近平的講話正正是針對有說法而來，強調不僅港人珍惜一國兩制，連國家亦相當珍惜此原則，港人不需再擔心2047年後，「50年不變」能否持續，形容其講話是定心丸，自己聽到後亦深感欣慰。