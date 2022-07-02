國安法｜網上展覽錄逾27萬人次瀏覽　增小遊戲提升青年國家安全觀

今年是香港回歸25周年，亦是《港區國安法》頒布實施兩周年，保安局今日（2日）表示，去年推出的國安法網上虛擬展覽已有27萬人次瀏覽，當局現再下一城推出新的小遊戲和國安教育繪本節錄等，冀能以深入淺出和具趣味性的方式，提升青少年對國安法的認識。



展出《我們的國家，我們的安全》教育繪本 保安局：深入淺出具趣味

保安局指，更新後的國安法網上虛擬展覽，提供更豐富展覽內容外，亦推出新款小遊戲，並特別展出名為《我們的國家，我們的安全》的國安教育繪本節錄，冀能以深入淺出而具趣味性的方式，提升青少年對總體國家安全觀和《香港國安法》的了解。

保安局早前與教育局聯合推出「2022年國家安全齊參與」計劃，包括標語創作暨海報設計比賽，得獎作品將會在國安法展覽網站中展示，以表揚得獎學生。

國安法網上虛擬展覽去年7月推出，保安局指，至今參觀人次達27萬。該網上展覽以香港藝術館五樓「新空間」展廳為虛擬場景，設有6個展區，涵蓋範圍包括國安法的重要性、法律制度、執行機制、主要條文和成效，以及介紹各紀律部隊在維護國家安全方面的工作，同時提供讓瀏覽人士評估自己對國安法認識的小遊戲。