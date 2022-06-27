七一遊行案　前區議員涉喊廢除國安法口號　否認煽惑未經批准集結

民陣於前年7.1申請遊行遭警方反對後，民主黨前主席胡志偉等多人仍呼籲公眾參與遊行，事後共8人被捕。其中唯一不認罪前區議員陳榮泰今（27日）在區域法院，否認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪受審。控方案情指，同案眾被告當日明知遊行不被批准，仍在終審法院外舉旗高叫「七一街頭見」等口號，透過不少於12個公眾媒體召集公眾人士參與非法集結，期間包括陳榮泰等均有發言呼籲，並叫喊：「廢除國安法」等口號。之後，七一遊行當天稍後時間亦有出現街頭衝突。



梁國雄胡志偉等7被告早已認罪

被告陳榮泰（56歲），被控於2020年6月30日，在終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。同案7名被告，包括陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄，和鄧世禮，早前已認罪，分別被判囚6至12個月不等。

唯一不認罪的被告陳榮泰(左)在區域法院受審，同案被告曾健成(右)早前已認罪並已刑滿出獄。(劉安琪攝)

同案另7名被告已認罪。(詳看下圖)

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陳榮泰亦有出席7.1前的記者會

控方開案陳詞指，民陣前年向警方申請在7月1日的集會活動遭拒絕。然而陳榮泰仍與陳皓桓、曾健成、胡志偉等人於6月30日在終審法院外舉行記者會，透過香港電台、TVB等公眾傳播媒體，向其他身份不詳的人提出及召集公眾或其他人士要在 2020年7月1日上街遊行。

曾高呼廢除國安法等口號

期間陳榮泰手持「反對國安法 七一齊上街」的標語，高叫 「廢除國安法」、「七一街頭見」等口號，並在媒體前發言，稱：「03 年有份行出嚟嘅時候，大家都可以咁樣行出嚟。點解今年一個所謂國安法出嚟啦…聽日係我哋嘅指標嚟㗎，作為一個香港人假期想去行街，喺銅鑼灣行吓SOGO 都係會有事嘅，咁我都係想試下到底係有咩嘢事。」

當日集會後有暴力行為發生

及至案發當日，大批示威者在銅鑼灣聚集。陳皓桓、朱凱廸和梁國雄等帶領數以百計示威者參加遊行，由軒尼詩道出發至運盛路才散去。另在當日稍後時間，銅鑼灣一帶有暴力行為發生，包括堵路、灑溪錢、縱火等。

審訊午續。

案件編號：DCCC 107/2021

2020年7月1日，《港區國安法》生效，七一遊行被禁。(詳看下圖)