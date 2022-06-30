港區國安法｜頒布實施兩周年　鄧炳強：香港踏進由治及興康莊大道

保安局局長鄧炳強今日（30日）發表網誌，形容《港區國安法》使香港「由亂變治」，透過特區政府各部門和市民的努力，香港正踏進「由治及興」的康莊大道。他說，明日是香港回歸25周年，令《港區國安法》頒布實施兩周年更加別具意義。



至於連任至下屆政府，鄧炳強稱會堅定初心，繼續積極作為，務實進取，帶領好保安局及轄下部門迎難而上，維護國家安全及香港的安全和穩定，為香港市民的美好生活而努力。



▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼



+ 9

更新虛擬展覽內容 派發國安教育繪本

鄧炳強說，為加深市民認識《港區國安法》，保安局於2021年7月推出網上虛擬展覽。保安局將於7月初更新展覽內容，包括加入豐富資料和更新小遊戲，以提高趣味性。

此外，局方訂購三聯書店快將出版、由國際關係學院・國家安全法治研究基地編著，名為《我們的國家，我們的安全》的國安教育繪本。該繪本涵蓋十多個國家安全重點領域，除與教育局聯合派發給學校外，保安局亦會安排送贈該畫冊予旗下各紀律部隊的青少年制服團隊。

保安局局長鄧炳強6月30日發表網誌，形容《港區國安法》使香港由亂變治，透過政府和市民努力，香港正踏進由治及興的康莊大道。（資料圖片/廖雁雄攝）

保安局亦與教育局攜手推展「二〇二二年國家安全齊參與」計劃，分別透過標語創作暨海報設計比賽和網上問答比賽，並將於7月下旬舉行頒獎典禮。

▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



+ 4

鄧炳強：國安法及完善選舉制度確保一國兩制行穩致遠

他重申，《港區國安法》及完善選舉制度，是國家落實「愛國者治港」原則、確保「一國兩制」行穩致遠的兩大舉措。香港在「一國兩制」和中央全力支持下，將會進一步融入國家發展大局，開創無限機遇。