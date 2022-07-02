馬頭圍邨、富山邨、大興邨等十屋邨污水呈陽性　政府派29萬快測包

政府今日（2日）表示，因應九龍城、黃大仙及屯門部份地點污水檢測結果呈陽性、和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，房屋署將會陸續向上述三區共10個公共屋邨的居民、前線清潔員及物業管理員工派發共約29萬快測包，以盡早識別感染者。



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10公共屋邨分布九龍城、黃大仙及屯門 疑有隱性患者

政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，結果發現一些地區污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。現時發現污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高的地點包括：

．九龍城區 — 馬頭圍邨、紅磡邨、何文田邨及常樂邨

．黃大仙區 — 彩雲（一）邨、彩雲（二）邨、富山邨及黃大仙上邨

．屯門區 — 大興邨及蝴蝶邨

房屋署將會陸續向上述三區共10個公共屋邨的居民、前線清潔員及物業管理員工派發共約29萬快測包。

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快測首次陽性可經網上平台或電話呈報

當局提醒市民，使用快測包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並應拍照以作紀錄。在測試前後須潔淨雙手，並妥善棄置已使用的快測包。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

快測首次呈陽性的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報，如市民使用網上平台有困難，亦可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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